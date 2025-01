Tante curiosità del passato alla ex Breda

Con il nuovo anno riparte anche la fiera dell’antiquariato. Sabato e domenica dalle 9 alle 19, la Cattedrale di via Pertini ospiterà nuovamente l’evento. Si tratta di un appuntamento fisso del calendario cittadino, si svolge ogni secondo fine settimana del mese e vede la partecipazione di operatori specializzati in antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design. Nello spazio espositivo dell’area ex Breda, visitatori provenienti da tutta la Toscana potranno esplorare le proposte dei numerosi espositori. Gli appassionati e i curiosi avranno l’opportunità di scoprire e acquistare pezzi unici, tra cui mobili d’epoca, ceramiche, oggetti d’arredo, bigiotteria vintage, dipinti, stampe, libri, biancheria, giocattoli e altre curiosità.