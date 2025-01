Talent Busters, pronti per la finalissima

I talenti sono pronti per la finale. Sono stati resi noti i nominativi dei finalisti della tredicesima edizione di "Talent Busters-l’acchiappatalenti", il format televisivo di Toscana Tv ideato e condotto da Elisabetta Branchetti. Alla finale, in programma sabato 25 gennaio ad Artevaria Forum La Capannina a Bottegone, si presenteranno una quarantina di aspiranti artisti, selezionati da un centinaio di partecipanti al concorso. Giovani pieni di entusiasmo e di talento, desiderosi di mettersi in mostra e continuare a sognare una carriera nel mondo dello spettacolo. Sei le categorie della finale che sarà successivamente mandata in onda da Toscana Tv.

Nel musical, a sfidarsi saranno il duo composto da Chiara Mascagni e Martina Granchi, quello formato da Ambra Di Paola e Beatrice Pastore, Giulia Giordano e Marco Viola. Tra i Kids, troveremo Matilde Santi, Benedetta Gorini, Mattia Incerpi, Giulia Mosca, Anita Fedeli e Alessandro Ciurli. Fra gli junior, le belle voci di Michelangelo Fattori, Viola Pierfederici Notturni, Michelle Meoni, Mattia Ponzi, Lorenzo Borchi e il trio Le Comete. Se la vedranno tra i Big, Dunia Pistolesi, Giulia Montaleni, Celeste Della Quercia, Serena Gradassi, Marco Baldacci, Clara Rotelli e Alessia Russo.

Nella categoria cantautori ecco Otb Pianeta, Espedito, Katia Karen Piacentini, Gloria Galassi, Trama Blu, El, Perso e Felicchina. Fra le Original Band, Alysei, Sweet Child, Drum I’Jack, Stefano Mordenti, Soul Kitchen Band e Desio Rockband. I talenti saranno valutati da una giuria tecnica composta dalla fedelissima Mary Filizola, Adriano Mariotti, Martina Pichierri e Andrea Capecchi. Stavolta tra i giurati non ci sarà Elisabetta Branchetti, che presenterà la serata assieme a Michael Bolognesi.

Ospiti d’onore, il piccolo prodigio di Massa Carrara Nicholas Ori, "appena 8 anni d’età, ma un talento speciale per le varie arti dello spettacolo", come assicura Branchetti, e i cantautori Jade, Aldo Aldi, Giulia Colzi e Debora Mungai, gli ultimi tre arrivati a esibirsi la scorsa estate sul prestigioso palco del Pistoia Blues Festival. Perché tra i numerosi premi, spicca la possibilità di essere selezionati per la quarantaquattresima edizione del Pistoia Blues Festival, aprendo il concerto di un artista famoso. "Un grazie ai sostenitori del Talent: ad Autodemolizioni Dolfi Giampaolo snc, Patrizio Auto e Moto Officina, Marco Ponteggi, Café Le Blanc, Poli Impianti, Mungai Piante, Carmela Hair Look e Versilia Ponteggi", conclude, con soddisfazione, Elisabetta Branchetti.

Gianluca Barni