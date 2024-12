Taibi aspetta i tagli dai professionisti

La partita contro il Tau si avvicina e la Pistoiese sta continuando a svolgere intense sedute d’allenamento in preparazione al match. Anche nel pomeriggio di ieri gli arancioni hanno lavorato al Don Siro Butelli di Chiazzano e lo stesso faranno sia oggi che domani, sempre con inizio dei lavori previsto per le 14.30. Sabato mattina Villa e i suoi ragazzi effettueranno la consueta rifinitura pre-partita a porte chiuse al Melani alle 10.30. Nessuna novità invece in chiave mercato, col diesse Taibi che sembra orientato ad attendere l’apertura dei trasferimenti tra club professionistici, prevista ad inizio gennaio, per mettere a punto gli innesti necessari. In particolare, la Pistoiese andrà alla ricerca di due quote, un portiere e un esterno, e di almeno un attaccante.

MF