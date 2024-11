Svelato il mistero del ’nuovo’ limite: "Solo un cartello sbagliato"

PISTOIA

Ma quale polemica o necessità di "fare cassa", come si dice in questi frangenti, modificando il limite di velocità in una strada ad alto scorrimento come la Tangenziale cittadina (SS716) senza darne comunicazione. E’ tutto un errore ed un equivoco al quale, adesso, Anas dovrà porre rimedio, nel più breve tempo possibile. In città, dallo scorso venerdì, tiene banco la discussione - affrontata per certi versi anche in maniera superficiale solo per aizzare il popolo dei social - relativa all’aver visto spuntare, nei paraggi del casello autostradale della A11, nuovi limiti di velocità a 60 km/h (i precedenti erano a 80 km/h) proprio in corrispondenza di un autovelox che, però, è spento da più di un decennio e che non ha mai emesso multe, e così continuerà a fare. Abbiamo chiesto spiegazioni ad Anas che ha dato la propria versione: ci sono i cantieri la notte, sono stati rimessi dei cartelli errati e a breve tornerà il limite degli 80 km/h. "In merito al limite di velocità posizionato lungo la SS716 – fanno sapere dall’ufficio stampa di Anas – si comunica che nell’ambito dei lavori di sostituzione della segnaletica verticale, in corso in questi giorni in orario notturno, è stato erroneamente riposizionato un cartello analogo a quello temporaneo che era presente durante i lavori di realizzazione dello svincolo. Anas procederà pertanto all’immediata rimozione con il ripristino del limite a 80 km/h". E pensare che, per qualcuno, era stata persino una mossa mirata, studiata a tavolino, senza accorgersi che quel limite, in direzione sud-est, diveniva attivo dallo svincolo per l’ospedale San Jacopo fino a dopo l’uscita dell’autostrada mentre nell’altro senso di marcia dalla rotonda della Vergine fino all’uscita di Pistoia centro.

In questa circostanza, quindi, nessuna volontà di fare multe, come invece può accadere di prendere se si superano gli 80 km/h di fronte all’autovelox posto prima dell’uscita di Pistoia Ovest provenendo da Capostrada, ma un mero errore, del quale sicuramente ci se ne poteva accorgere prima, ma che si sta protraendo in questi giorni dando adito a polemiche inutili. L’importante, in questi casi, è comunque rispettare le regole e soprattutto non premere troppo sull’acceleratore.

Saverio Melegari