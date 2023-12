Supporto psico-emotivo per gli alluvionati

Un circolo di studio per aiutare a livello psico-emotivo chi è stato colpito dall’alluvione: si svolgerà questa sera, alle ore 21, nell’auditorium della scuola Bartolomeo Sestini, in via Alessandrini, promosso dal Comitato genitori dell’istituto Sestini, con il patrocinio del comune di Agliana e della provincia di Pistoia. Si parlerà di come alleviare, a livello emotivo e percezionale, le conseguenze causate da un malessere generale della persona correlate anche da fattori straordinari come l’alluvione che ha colpito il nostro territorio. Relatrice Rosanna Amici, diplomata in discipline olistiche la quale, oltre all’esperienza professionale, ha un’esperienza personale vissuta con il terremoto di Norcia del 2016-2017. Rosanna Amici, infatti, è originaria di Norcia e da qualche anno vive ad Agliana.

"È proprio in seguito a quella drammatica esperienza – spiega – che ho deciso di studiare le discipline olistiche, un lavoro corpo-mente che può aiutare a superare traumi e stress. A Norcia il supporto psicologico è arrivato diverso tempo dopo il terremoto". Il Comitato genitori dal 2007 organizza incontri con esperti sui temi più vari, nel progetto ‘Essere genitori oggi’ inserito da diversi anni nel progetto provinciale ‘Genitori in formazione permanente’. In questo momento storico di crisi economica, sociale e relazionale, con l’aggiunta nel nostro territori dell’alluvione dello scorso novembre, propone il circolo di studio con l’intento di aiutare le persone a ritrovare una stabilità a livello livello psico-emotivo. "Stati d’ansia – si spiega nella presentazione dell’iniziativa – si sono manifestati nelle persone adulte e, maggiormente, nelle fasce deboli come adolescenti e anziani". La partecipazione è gratuita e aperta anche ai residenti nei comuni limitrofi, Montale e Quarrata in prima linea ovviamente, però è richiesta la prenotazione tramite il numero 328.7060453.

Piera Salvi