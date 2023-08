Supernova: un successo spaziale Tour operator da sold out assicurato

Viaggiare zero pensieri (e mille tutele) a prezzi che, individualmente, difficilmente sarebbe possibile strappare. C’è un altro modo di far vacanza che negli ultimi tempi sta prendendo piede prepotentemente, i viaggi di gruppo, vero e proprio must ormai per la fascia 30-35 anni, come ci racconta Serena Bargiacchi, testa pistoiese di Supernova Viaggi, tour operator che al timone vede anche il fiorentino Emanuele Bartolini.

Un’esperienza aziendale nata dalla condivisione di una grande passione, quella per i viaggi appunto, diventata prima blog e infine vero e proprio lavoro.

Che la direzione tracciata sia quella giusta del resto lo testimoniano i numeri di questa estate riassumibili in una inequivocabile espressione: sold out. Sì perché ‘sold out’, cioè esaurite, sono tutte le mete in programmate da Supernova non solo nel luglio appena trascorso, ma anche in agosto e per la quasi totalità pure a settembre (con posti rimasti forse per uno spillo).

I grandi parchi degli Stati Uniti e la costa californiana, gli Usa del Nord, la Namibia, l’Islanda, la Malesia, il Perù, il Giappone, il Madagascar, le isole Lofoten e Bali: tutto il mondo sembra a portata di mano come dimostrano richieste e prenotazioni (con tanto di doppio turno su alcune delle mete).

"I gruppi che accompagniamo si compongono di circa quindici, venti persone. Età media 30, 35 anni ma ci sono anche quaranta-quarantacinquenni, molti under 30, per la maggior parte di provenienza toscana dal triangolo Pistoia-Prato-Firenze – spiega Serena –. Insieme a me ed Emanuele ci sono altri dodici coordinatori che tengono la testa del gruppo una volta in viaggio. Le nostre quote comprendono i voli aerei, la polizza d’annullamento, l’assicurazione medico-bagaglio, tutti gli alloggi e dove possibile anche la prima colazione, tutte le attività sul posto, eventuali guide per escursioni e ingressi vari. Insomma, tutto ciò che non riguarda i pasti e i vizi personali è incluso".

Ma perché i viaggi di gruppo, pur esistendo da decenni, sono tornati così sulla cresta dell’onda?

"Perché ieri come oggi hai la possibilità di viaggiare senza preoccupazioni né pensieri, facendo amicizie nuove, sapendo di poter contare su tutte le tutele possibili e immaginabili – prosegue Serena –. Questo agosto abbiamo anche molte coppie in viaggio con noi. Del resto serve semplicemente lo spirito giusto per partire in gruppo. E poi c’è il fattore prezzo: il fatto di viaggiare in gruppo e di poter comunque fare affidamento sulla nostra esperienza pregressa permette a noi di far uscire viaggi a prezzi competitivi, al cliente di acquistare risparmiando. Talvolta, a seconda della destinazione, abbiamo avuto prova di risparmi consistenti per singola persona. Parliamo di 1.000, 1.500 euro. È questo uno dei motivi che ha indotto alcuni neosposi a sceglierci per il proprio viaggio di nozze. E proprio per quel forte risparmio, potersi così concedere due lune di miele anziché una".

linda meoni