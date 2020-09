Piteglio (Pistoia), 17 settembre 2020 - Una donna di trentotto anni, è stata trovata senza vita e con segni di coltellate sul corpo nella sua abitazione di via Lavagnini a Vaiano (Prato) nella frazione La Briglia. A fare la scoperta, nel pomeriggio, i carabinieri che dalla tarda mattinata di oggi indagavano sul suicidio di L.S. di 50 anni, lanciatosi attorno alle 12.30 dal ponte sospeso in località La Lima sulla montagna pistoiese.

I carabinieri hanno effettuato controlli nella casa dell'uomo a Vaiano e lì hanno fatto la scoperta del cadavere della sua compagna, C.C. di 38 anni. L'ipotesi più probabile è di omicidio-suicidio ispirato da ragioni sentimentali. Nella coppia, c'erano stati di recente dissidi di natura sentimentale.

La coppia aveva una bambina di due anni, trovata al sicuro nella casa dei genitori di lui. La donna uccisa era insegnante in alcune palestre di Prato e del Pistoiese. Il compagno sarebbe rimasto senza lavoro dalla scorsa primavera.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe ucciso la compagna recandosi poi al ponte sospeso, distante circa 60 km da Vaiano per togliersi a sua volta la vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri nell'abitazione della coppia, in una palazzina di via Lavagnini, nel centro della frazione della Briglia. Sul posto è giunto il sostituto procuratore della Repubblica Carolina Dini che coordina le indagini.

