"Sua figlia ha fatto un incidente". Finto carabiniere tenta la truffa

Soltanto il provvidenziale rientro in anticipo di un familiare ha permesso di sventare la piú odiosa e crudele delle truffe, quella del falso incidente stradale con il falso carabiniere e il falso avvocato, messa in piedi da menti criminali che non si curano delle possibili conseguenze per le vittime, gettate nella disperazione con lo scopo di estorcere loro soldi in contanti e gioielli. Una truffa che sta imperversando e che la famiglia dell’anziana ci prega di raccontare per mettere in guardia il più possibile i nostri lettori.

È accaduto ieri mattina poco prima di mezzogiorno in una casa della prima periferia di Pistoia. La donna ha risposto a una chiamata sul telefono fisso. Dall’altra parte una voce maschile che si è qualificata come un maresciallo dei carabinieri. Le ha detto che la figlia aveva avuto un brutto incidente, che aveva investito un pedone e si era fratturata una spalla. Le ha detto che era all’ospedale e che la vettura della figlia era senza assicurazione e che si doveva provvedere subito.

Poco dopo è arrivata una seconda telefonata. Questa volta era il falso avvocato che le ha detto che era pronto a occuparsi di tutto e che di lì a poco sarebbe arrivato a casa e che doveva preparare quindicimila euro in contanti e tutti i gioielli. A quel punto si è inserita una voce femminile che urlava "Mamma ho avuto un incidente", ma l’anziana, pur presa dalla disperazione e dall’angoscia, non ha riconosciuto la voce della figlia e proprio in quel momento è rientrato un familiare che ha dato l’allarme alla polizia.

La Volante della questura in pochissimo tempo è arrivata nelle vicinanze dell’abitazione e l’ha presidiata cercando di individuare facce sospette e per vedere se qualcuno si presentava alla porta di casa. Ma non è arrivato nessuno. La tentata truffa di ieri mattina ricalca perfettamente il copione dell’episodio di qualche settimana fa, in via Cavour. La vittima aveva già consegnato i gioielli al truffatore (falso maresciallo e falso carabiniere sono spesso la stessa persona che cambia l’intonazione della voce al telefono), e anche in quel caso il figlio si era allarmato e aveva chiamato la polizia che aveva inseguito e arrestato il malvivente.

red.pt.