Su il sipario, c’è il concorso "Rafanelli"

Al via la diciottesima edizione del concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli". Dal 16 gennaio al 10 aprile, alla Casa del popolo di Bottegone saranno proposti al pubblico spettacoli a ingresso gratuito, tutti con inizio alle 21.15, che spaziano dal brillante al drammatico, dal comico al comico grottesco. La prima compagnia in scena sarà I Malerbi con "Agenzia matrimoniale", di Stefano Palmucci, regia di Michele Coppelli. Il 23 gennaio arriverà la compagnia Al Castello con lo spettacolo "Bianca B." scritto e diretto da Claudio Pesaresi. Il 30 gennaio sarà la volta della compagnia Unicorno con "Pavesini in salsa tonnata" scritto e diretto da Matteo Dall’Olmo. Tre appuntamenti anche a febbraio. Il 6 con l’associazione Paolo Zuccagni in "Spirito allegro" di Noel Coward, regia di Paolo Cardelli. Il 20 la compagnia Il Teatro dell’inutile con "Smith&Wesson" di Alessandro Baricco, regia di Daniele Torrini. Il 27 la compagnia Acquainbocca nello spettacolo "Parigi val bene una vasca" di Andrea Oldani, regia di Gianluca Truppa. A marzo, il 6, Teatro Res 9 con "Harvey" di Mary Chase, regia di Luca Orlandi e il 13 la Compagnia degli evasi in "Apericena pachade" scritto e diretto da William Cidale. Dal 20 al 27 marzo spazio al concorso "Monologhi".

Il 3 aprile l’associazione culturale Zona teatro libero presenta (fuori concorso) "Da est a ovest" liberamento tratto dal testo vincitore del sessantesimo "Premio Vallecorsi", di Gianluca D’Agostino, regia di Enrico Melosi e Paolo Nesi. Il 10 aprile premiazioni. Il concorso "Rafanelli" è organizzato dall’associazione Zona teatro libero e Comune di Pistoia, con il sostegno di Fondazione Caript, in collaborazione con Unione italiana libero teatro, Arci Pistoia, Casa del popolo di Bottegone, Unicoop Firenze e, in questa edizione, anche l’associazione Amici del Vallecorsi per il teatro. Il coordinatore del progetto è Franco Bardelli, coordinatore operativo Giacomo Bardi, direttore artistico Giuseppe Golisano. Partito quasi per scommessa, nel 2005, da un idea comune della Circoscrizione, del circolo Arci di Bottegone e di Zona teatro libero (che al Circolo ha la sua sede storica), il concorso teatrale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli" si è nel tempo trasformato da semplice rassegna di gruppi, per lo più locali, in vero e proprio concorso nazionale con premi e riconoscimenti a compagnie, attori, registi.

"Il crescente aumento di pubblico – dicono gli organizzatori –, dovuto alla qualità degli spettacoli e alla possibilità di fruire di una stagione teatrale alternativa a ingresso gratuito, ci spingono a proseguire questa esperienza con sempre maggiore impegno e soddisfazione. Negli anni si sono succedute sul palcoscenico del teatro della Casa del popolo di Bottegone compagnie teatrali amatoriali provenienti da sedici regioni italiane. Un ringraziamento particolare va a tutti quei soggetti che, con il loro contributo fisico ed economico, rendono possibile la realizzazione di questa manifestazione".

Piera Salvi