Su disabilità e caregiver familiare arriva il sostegno della Regione

Fondi dalla Regione per disabilità e caregiver familiare. Sono oltre 143mila euro per le le zone distretto e le Società della Salute Pistoiese e Val di Nievole. Ne dà notizia Marco Niccolai, consigliere regionale Pd e presidente della commissione aree interne. "Chi si prende cura delle persone con disabilità merita attenzione e sostegno – commenta Niccolai –. La Regione conferma questo impegno e distribuisce in tutta la Toscana 1,8 milioni di euro, di cui oltre 143mila euro vanno alle zone distretto e Società della Salute provincia di Pistoia.

Tutto ciò mentre il governo nazionale taglia le risorse per il Fondo nazionale sulla disabilità e per quello di sostegno all’autosufficienza". "Le Regioni non possono essere lasciate sole – conclude –. Il sostegno ai Caregiver è una delle frontiere su cui si deve misurare il sistema sociosanitario. La misura della Regione è un primo importante passo in questa direzione, per riconoscere quanto sia centrale il ruolo di coloro che prestano cura".