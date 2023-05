"Studenti in scena" I ragazzi danno spettacolo

Una grande festa dei ragazzi e per i ragazzi, che finalmente torna dopo un’assenza obbligata dalla pandemia: è la rassegna "Studenti in scena" promossa da Atp-Teatri di Pistoia in programma al Piccolo Teatro Bolognini che vedrà protagonisti dal 12 al 23 maggio gli studenti di quattro scuole superiori di Pistoia, impegnati sotto la guida dei loro docenti o di operatori esterni, a mettere in scena gli spettacoli frutto del lavoro svolto con grande passione durante l’anno scolastico all’interno dei laboratori teatrali nei singoli istituti.

La manifestazione costituisce la parte conclusiva del progetto di formazione e orientamento "A scuola di teatro" che è stato seguito da oltre 1500 tra studenti e docenti di Pistoia e provincia.

Il debutto di venerdì (ore 21) è affidato ai ragazzi del Liceo Suore Mantellate con "Spari al Bolognini", liberamente tratto da "Pallottole su Broadway" di Woody Allen, di cui le docenti Sara Lenzi e Ida Leporatti firmano adattamento, riduzione e regia. Attori per una sera saranno Alice Bartolini, Lorenzo Bertini, Giovanni Biagi, Ludovica Bolognini, Rita Caporusso, Siria Chiesa, Chiara Cirasella, Kevin D’Ascari, Matilde D’Auria, Arianne De La Cruz, Giulia Fabbri, Francesca Falconi, Noemi Fanucci, Rosa Festini, Antonio Gavazzi, Giulia Lico, Marsilio Paolo Marsili, Giulia Melani, Niccolò Natali, Emma Piemontesi, Giulio Spiti, Paolo Zagnoli.

"Prendi due registi in cerca di successo – così le docenti raccontano i tratti salienti del lavoro – aggiungi un mafioso e la sua pupa svampita, mescola il tutto con un’attrice sul viale del tramonto e uno scagnozzo a dir poco geniale. Infine, guarnisci con una spolverata di humour.

Questa la ricetta di "Spari al Bolognini", una commedia brillante che pone interrogativi ancora attuali. Che cosa sei disposto a fare per ottenere la tanto sospirata notorietà? Che cosa ti rende un artista: il talento o la protezione di chi ha soldi e potere? Una cosa è certa, l’istinto drammaturgico non si impara a scuola, ma è un fuoco che hai dentro e che può divampare dove e quando meno te lo aspetti, innescando situazioni imprevedibili".

La rassegna proseguirà con "A porte chiuse" (18 maggio, con i ragazzi del Fedi-Fermi di Pistoia), a seguire "Comunque un trionfo" (22 maggio, Liceo artistico Petrocchi) e infine "The Wall" (23 maggio, Liceo Statale Forteguerri). I biglietti al costo di 7 euro sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Manzoni (per maggioru informazioni è possibile chiamare lo 0573.99160927112) oppure online su www.bigliettoveloce.it. La sera degli spettacoli l’acquisto del biglietto per la rappresentazione avverà direttamente al Piccolo Teatro Mauro Bolognini a partire dalle ore 20.

Linda Meoni