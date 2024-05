Studenti in scena a teatro. Tre spettacoli in rassegna

"Studenti in scena" è la rassegna promossa da Teatri di Pistoia al Piccolo Teatro Bolognini, che vedrà protagonisti dall’8 al 31 maggio gli studenti di tre scuole secondarie di II grado del territorio, impegnati sotto la guida dei loro docenti, a mettere in scena gli spettacoli frutto del lavoro svolto con grande passione durante l’anno scolastico all’interno dei laboratori teatrali nei singoli istituti.

La rassegna rappresenta la sezione finale del progetto di formazione e orientamento "A Scuola di Teatro" che anche quest’anno, tra spettacoli, laboratori e incontri con gli artisti, ha registrato un’altissima adesione da parte degli istituti, fornendo un’occasione importante per la crescita culturale dei più giovani e una preziosa esperienza di condivisione e di comunità. L’apertura, domani alle 21 è con il gruppo "Le Martellate" del liceo scientifico parificato "Suore Mantellate" che porta in scena "IN verbo veritas?", liberamente tratto da "Stato contro Nolan" di Stefano Massini. La riduzione e la regia sono a cura delle docenti Sara Lenzi e Ida Leporatti. In scena gli studenti: Giovanni Biagi, Ludovica Bolognini, Edoardo Castellani, Siria Chiesa, Tommaso Ciolini, Chiara Cirasella, Edoardo Cirri, Matilde D’Auria, Arianne De La Cruz, Giulia Fabbri, Rosa Festini, Giulia Lico, Marsilio Paolo Marsili, Niccolò Natali, Tommaso Nativi, Giulio Spiti; riprese foto e video sono di Edoardo Giovannetti. Uno spettacolo che induce a riflettere sul potere delle parole: giudici, avvocati, imputato e testimoni ci coinvolgono in un’appassionante e appassionata ricerca della verità. La rassegna proseguirà con gli spettacoli "Il fazzoletto rosso", testo a cura di Daniele Rossi, regia Daniele Rossi, Laura Ferro, Elena Danti, Annachiara Magni (martedì 21 maggio, gruppo teatrale "La Nobile Accademia del Sollazzo" del liceo artistico "Petrocchi") e "Dream on", testo originale a cura degli studenti, regia Elisabetta Iozzelli (venerdì 31 maggio. "Compagnia dell’Incanto" del liceo statale "Forteguerri", in collaborazione con Associazione Culturale Zona Teatro Libero). I biglietti (costo 7 euro) sono in vendita alla biglietteria del Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112.