Strategie di rilancio per il territorio. Piano per le imprese e il commercio

"E’ un’iniziativa per tastare il polso al territorio, che fa il paio con il percorso già intrapreso per via Montalbano e che, dopo la ricognizione, ci permetterà di intervenire in modo ancora più efficace". Il sindaco Gabriele Romiti ha così presentato "Conoscere per Crescere", lo studio conoscitivo sulle realtà produttive locali che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale dovrà individuare le strategie e le politiche più efficaci per rispondere alle necessità del territorio. Un percorso partecipativo che il Comune porterà avanti con la società Simurg, e che si articolerà in tre incontri già fissati a Villa La Magia per incontrare gli imprenditori e i commercianti di Quarrata. Il primo incontro si svolgerà il prossimo 18 maggio dalle 9 alle 13 e sarà focalizzato sull’analisi e le proposte sui tre settori tematici: manifatturiero, turismo e vivaismo. Il secondo è previsto invece per il 25 maggio seguente e avrà l’obiettivo di elaborare le strategie da attuare, sia per ciascuno dei tre settori che a livello trasversale. "In una fase preliminare, già conclusa, è stato redatto un quadro conoscitivo intersettoriale coinvolgendo 800 soggetti fra aziende, istituzioni e associazioni – ha spiegato Daniele Mirani, dirigente di Simurg – nel quale sono stati analizzati gli aspetti demografici e le tendenze di sviluppo del sistema produttivo e del mercato del lavoro". Dalle statistiche tracciate nella prima fase dallo studio, che metteva a confronto le rilevazioni attuali con quelle del 2010, si nota un aumento per il il tessile delle confezioni, arrivate sino a 111 unità. Pollice alzato anche per il settore florovivaistico, cresciuto del 16% in poco più di un decennio (e che conta 120 unità locali) e per la ristorazione, con 59 imprese attive. Male il mobile: per l’artigianato quarratino per antonomasia, il documento rileva che "continua il declino iniziato prima del 2010".

Mezzo sorriso per il turismo, per quanto non rappresenti l’elemento trainante sul piano economico: 14.948 le presenze turistiche riscontrate (per un dato tornato ai livelli del pre-covid), con la presenza media dei turisti che si attesta a poco più di quattro giorni (in lieve aumento rispetto al 2019). Numeri che saranno illustrati all’imprenditoria quarratina, durante i tre incontri. Nll’incontro finale dell’11 giugno prossimo (ore 17.30), saranno presentati i risultati del percorso.

Giovanni Fiorentino