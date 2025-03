Strada chiusa per test dopo la frana. Verifiche sulla via di val di Forfora: "Un primo passo per la soluzione"

Sono passate sei settimane, da quando lo scorso 3 febbraio la Provincia di Pistoia ha ordinato la chiusura della strada provinciale 34, la via della Val di Forfora, la strada che collega il bivio di Vellano sulla via Mammianese Nord con la Margine di Monigno, passando per Calamari, Lanciole, Crespole e la Macchia degli Antonini. Il tratto interessato è quello compreso fra il km 2.300 e il km 2.400, fra Calamari e Ponte di Sorana. A provocare la decisione, il movimento franoso che ha interessato sia la parte soprastante che quella sottostante la strada.

Dopo un primo intervento dei tecnici provinciali, per la messa in sicurezza della carreggiata, era stata decisa la riapertura, limitata però al traffico leggero, consentendo il passaggio unicamente a mezzi sotto i 3.5 tonnellate di carico. Un divieto che, però, non sempre è stato rispettato. Numerose, in questi giorni, le segnalazioni di residenti e passanti relative al passaggio di camion e autoarticolati lungo la strada. Nel pomeriggio di lunedì, la Provincia di Pistoia ha annunciato che oggi, dalle 8 alle 18, la strada verrà totalmente chiusa al traffico, in modo da consentire la realizzazione di una serie di indagini geotecniche. "Il divieto di transito momentaneo si rende necessario per lo svolgimento delle indagini geotecniche conoscitive, propedeutiche alla progettazione degli interventi volti a risolvere gli scivolamenti di valle dei cigli verificatisi nel tratto interdetto", spiega una nota della Provincia di Pistoia.

"Queste nuove verifiche sono propedeutiche alla progettazione degli interventi per la risoluzione della frana di fondovalle- ha aggiunto il vice sindaco Luca Tridente -che ha limitato la riapertura della carreggiata dopo la frana al solo traffico leggero. Questo è il primo passo per riportare finalmente a regime la SP34, sia per i cittadini della montagna che per le aziende poste lungo la provinciale. Stanno per essere affidati i lavori per l’intervento definitivo per la progettazione della strada, in modo da poterla riaprire senza alcuna limitazione di carico, venendo incontro alle esigenze delle aziende del territorio". Emanuele Cutsodontis