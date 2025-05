Strada 435. Ancora lavori ma senza ritardi

Proseguono i lavori al Lago Azzurro. A dare un aggiornamento sullo stato dell’intervento, il sindaco Daniele Bettarini sui propri canali social: "Giovedì 22 maggio (tempo permettendo) sarà completata la fase delle palificazioni, da venerdì 23 maggio sarà rimosso il semaforo e, fino al 2 giugno, la viabilità in direzione Pescia tornerà su via Buonarroti mentre quella in direzione Montecatini rimarrà sulla strada regionale. Dal 3 giugno fino a fine luglio la viabilità sarà unicamente a senso unico direzione Pescia (vedi foto3). Da agosto tornerà il doppio senso sulla S.R. 435".

Il primo cittadino si scusa nuovamente per il disagio causato alla popolazione: "La tempistica dei lavori ad oggi ha subito uno slittamento di 3 giorni dovuto al maltempo, in ogni caso, salvo imprevisti, complessivamente non dovrebbero verificarsi ritardi. Grazie a tutti per la collaborazione". Recentemente Bettarini aveva dichiarato: "Sarà un periodo complicato ma i lavori finalmente riporteranno all’integrale utilizzo della 435. Ringrazio la Provincia, i tecnici e i progettisti per la disponibilità alla concertazione con i sindaci che ha consentito di spostare il periodo più critico per la circolazione dopo la chiusura delle scuole, circostanza che sicuramente non rimuove la maggior parte delle criticità ma contribuisce a mitigarle almeno parzialmente, più di questo non era possibile fare, confido quindi nella pazienza e collaborazione dei cittadini".

Giovanna La Porta