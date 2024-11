Stop al rifiuto selvaggio. Arrivano gli ispettori armati di fototrappola

Arrivano gli ispettori ambientali contro il degrado e l’abbandono dei rifiuti. Presentato ieri mattina, in sala consiliare, l’inizio del servizio degli ispettori ambientali di Alia Multiutility, che entrano immediatamente in azione per contrastare i comportamenti incivili e rafforzare il senso civico. Il progetto è stato presentato dal presidente di Alia Multiutility Lorenzo Perra con Simone Boschi, direttore dell’area controllo e rendicontazione servizi di Alia, dal sindaco di Agliana Luca Benesperi con l’assessore all’ambiente Fabrizio Baroncelli e la comandante della polizia municipale Maria Pignatiello. C’erano anche due ispettori ambientali con una telecamera mobile. Il lavoro degli ispettori, infatti, è coadiuvato dall’attivazione di un sistema di videosorveglianza con telecamera mobile contro gli abbandoni selvaggi. "L’istituzione degli ispettori ambientali era nel nostro programma elettorale – hanno ricordato il sindaco e l’assessore –. La loro funzione sarà più educativa che sanzionatoria". La missione principale degli ispettori è informare, educare e monitorare il corretto conferimento dei rifiuti. Ad Agliana, in accordo con l’amministrazione, si concentreranno su quattro progetti ritenuti prioritari. Anti-abbandoni, con veri e propri pattugliamenti per garantire e migliorare il decoro nelle strade. Pronto intervento ambientale, con verifiche e controlli che si attivano in seguito a segnalazioni del Comune, della municipale e dei cittadini. Agliana pulita: controlli e verifica del conferimento dei rifiuti e delle raccolte differenziate, con particolare attenzione ai cestini getta-rifiuti e ai cassonetti per gli abiti usati. E-killer: fototrappola mobile contro gli abbandoni incivili. "Nella lotta all’abbandono dei rifiuti – ha evidenziato Boschi – l’opera degli ispettori ambientali è molto importante e può essere sostenuta dal senso civico dei cittadini. Oggi grazie ad Aliapp, la nuova app di Alia, scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android, gli utenti possono effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, indicando il luogo, allegando foto e ricevere un feedback sulla rimozione". Con Aliapp si possono segnalare anche mancati ritiri e prenotare un ritiro ingombranti. "Attiviamo anche ad Agliana un servizio importante di controllo del territorio e sensibilizzazione che contribuirà a migliorare in maniera significativa il decoro e la qualità della vita dei suoi cittadini – è il commento del presidente Perra –. Siamo in un comune che nel 2022, secondo gli ultimi dati certificati, ha superato il 70% di raccolta differenziata. Crediamo fermamente che la tutela dell’ambiente sia un’azione congiunta e condivisa. Siamo certi che questo servizio rafforzerà il senso civico e il rispetto per gli spazi pubblici".

Piera Salvi