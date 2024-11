"Stiamo ancora cercando l’ordinanza dei 40 all’ora a Pontenuovo"

L’ordinanza "non trovata" sul limite di velocità di 40 chilometri orari al Pontenuovo è tutt’ora oggetto di ricerca negli archivi cartacei del Comune di Pistoia. Lo comunica la Polizia Municipale di Pistoia in risposta alle istanze di rimborso presentate da alcuni cittadini di Montale che avevano ricevuto e pagato una multa per l’autovelox del Pontenuovo. "In riferimento all’istanza in oggetto – scrive la Polizia Locale di Pistoia ai cittadini montalesi – la informiamo che il Servizio Infrastrutture Progetti e Mobilità del Comune di Pistoia, competente all’adozione dell’ordinanza, sta attualmente procedendo con la ricerca del provvedimento pertinente il verbale in questione. Tale attività si sta rivelando più complessa del previsto a causa del fatto che parte dell’archivio è ancora gestito in formato cartaceo, il che richiede tempi più lunghi per la consultazione e il recuperoa". La nota, datata 2 novembre 2024, è firmata dalla responsabile del procedimento Elisabetta Gasparrini. Si ricorda che il 6 settembre scorso, in risposta alla richiesta di una copia dell’ordinanza da parte di un altro cittadino di Montale, l’ufficio infrastrutture del Comune di Pistoia aveva dichiarato che: "Da un’accurata ricerca negli archivi cartacei ed elettronici dell’ente il provvedimento richiesto non è stato trovato. Il ritardo della presente risposta è dovuto alla complessità della ricerca". Dunque il 6 settembre gli uffici comunali comunicavano che dopo "un’accurata ricerca" l’ordinanza non era stata trovata e ora si apprende dalla Municipale di Pistoia che la ricerca è in corso. Si ricorda che la prima richiesta di una copia dell’ordinanza risale al 22 giugno 2024, dunque quattro mesi di ricerche di archivio non sono bastate a trovarla. Dopo la notizia, data da La Nazione il 12 settembre scorso, che l’ordinanza alla base della legittimità del divieto di velocità del Pontenuovo non era stata trovata, moltissimi di cittadini multati (34.241 multe nei primi cinque mesi del 2024) hanno inviato al Comune di Pistoia una richiesta di annullamento del verbale e di rimborso. Finora nessuna risposta. Ora sta arrivando, via Pec, l’informazione della Municipale di Pistoia: la ricerca è ancora in corso.

Giacomo Bini