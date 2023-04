Addio a Stefania Bertocci, "maestra attenta a tutti"

Pistoia, 18 aprile 2023 - Una maestra per generazioni di bambini e bambine. Ma anche una maestra, che è stata per anni un esempio per moltissimi colleghi e colleghe, a cui ha insegnato un mestiere forse tra i più difficili. Sono in tanti, oggi, a piangere la scomparsa di Stefania Bertocci, spentasi a 71 anni per una malattia contro cui combatteva da tempo. Per trent’anni aveva insegnato nella scuola primaria del Belvedere, all’epoca al Quinto circolo. Era entrata nel 1976, appena diplomatasi. Era stata un’insegnante lungimirante, come raccontano tanti colleghi e colleghe che l’hanno vista lavorare. Insegnava italiano e scienze, sempre attenta ad aggiornarsi e a proporre ai suoi studenti nuovi metodi e sperimentazioni.

Ma, soprattutto, era una maestra per tutti, con una attenzione speciale per i ragazzi più fragili, per chi aveva bisogno di una guida didattica e non solo. Le colleghe della scuola da cui era uscita nel 2014 hanno organizzato ieri mattina alcuni "ricordi" che sono stati appesi nei corridoi della scuola, con la scritta: "Buon viaggio Stefania, resterai sempre nei mostri cuori".

La maestra Stefania Bertocci era andata in pensione nel 2014, dopo aver insegnato per oltre trent’anni nella scuola del Belvedere. La malattia si era presentata poco tempo prima, e lei l’aveva affrontata con coraggio, vincendo una prima importante battaglia, ma non quella definitiva. Il male, infatti, si era ripresentato, anni dopo. Non si era mai sposata e non aveva figli, ma aveva cresciuto generazioni di ragazzi e ragazze.

Commossi i ricordi che ci consegnano le colleghe di una vita. "Stefania era una donna generosa, amante dei viaggi e del suo lavoro – scrivono le insegnanti – che ha portato avanti sempre con idee innovative. Ha sempre incoraggiato uno stile di vita sostenibile. Sempre pronta ad aiutare gli altri e a combattere per le proprie idee, che portava avanti con determinazione e grande senso di giustizia. Amante dei colori e bravissima a farci sorridere con i suoi tautogrammi, componimenti che lei stessa realizzava con tanta cura per le colleghe che sono andate in pensione".

Una grande professionista, la ricorda il preside storico della scuola del Belvedere, Maurizio Monti: "Stefania è stata una insegnante seria e rigorosa. Molto legata alla scuola a tempo pieno del Villaggio Belvevere dove ha svolto la sua attività per circa trent’anni. Affrontava l’insegnamento con grande professionalità e dava molta importanza alla collegialità docente, alla collaborazione con i colleghi. Era molto esigente con i bambini a cui chiedeva sempre il massimo impegno e un atteggiamento costruttivo. La comunità scolastica dell’ex settimo e poi quinto Circolo didattico di Pistoia la ricorda con affetto e prova grande dolore per la sua scomparsa. Tutti sono vicini ai suoi familiari".

I funerali della maestra Stefania Bertocci si svolgeranno questa mattina alle 11 nella chiesa della Misericordia.

M.V.