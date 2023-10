Stamani uno stand informativo nell’antico ospedale e domenica ’Arte da toccare’ con gli Amici del Ceppo

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, che ricorre oggi, l’associazione culturale "Amici del Ceppo" in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, sezione di Pistoia, ha ideato un progetto interamente dedicato alle persone non vedenti. Questa mattina, dalle 9 alle 12, verrà allestito un banchino informativo all’Ospedale del Ceppo (interno Cup) dove i volontari dell’associazione forniranno alle persone non vedenti tutte le indicazioni e le informazioni necessarie per poter ricevere assistenza e per poter affrontare la vita di tutti i giorni. Domenica 15 ottobre invece, grazie a un’idea degli "Amici del Ceppo" e della sua presidente Isa Vannucchi verrà allestito un percorso artistico, "Arte da toccare" che comprende la visita al museo del Ceppo, alla biblioteca "Mario Romagnoli" e al Teatro Anatomico in cui le persone non vedenti potranno toccare alcune delle opere esposte e grazie a un volantino stampato in braille conoscere la storia dell’Ospedale del Ceppo, del museo, della biblioteca e del Teatro Anatomico.

Il progetto è stato autorizzato della Società della Salute grazie alla presidente Annamaria Celesti e alla direttrice Silvia Mantero. Si tratta di un progetto unico nel suo genere e sicuramente una novità per Pistoia perché non era mai stata organizzata una visita al percorso museale dell’Ospedale in cui le persone non vedenti possono avere la percezione e sentire attraverso il tatto le opere esposte. Un’iniziativa importante che regala la possibilità anche a chi non può vedere di godere ugualmente della bellezza dell’arte. Per informazioni è possibile contattare questi numeri: 338.1006594; 339.8820538.

Maurizio Innocenti