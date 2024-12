Stabili i dati sull’immigrazione. La storia di una crisi che non c’è: "Aumento lento e fisiologico"

PISTOIAOttocento persone in più che, nel giro di dodici anni, vivono nella nostra provincia con regolare permesso di soggiorno. Il fenomeno dell’immigrazione è complesso e particolare, per tutta una serie di sfaccettature e di dinamiche relative al modo che si ha di accogliere queste persone, ma l’elaborazione dei dati Istat sui numeri emessi dal Ministero dell’Interno non lasciano adito a dubbi: dal 2012 al 1° gennaio scorso, ovvero l’ultimo aggiornamento utile e disponibile, ci sono solo ottocento persone in più presenti in provincia che rientrano in questa particolare specifica. Nessuna emergenza particolare sembra emergere, ma soltanto semplici variazioni fisiologiche che possono essere assorbite tranquillamente dal sistema sociale e produttivo.

Un numero persino in controtendenza sul dato regionale visto che in Toscana, nel 2012, c’erano 284mila persone con permesso di soggiorno in tasca e oggi sono 281.600. Il tutto in una cornice nazionale che ne vede presenti, ad oggi, poco meno di quattro milioni a livello nazionale. Entrando nel dettaglio su quello che emerge per Pistoia, siamo passati da 20.029 persone con permesso di soggiorno del 2012 ai 20.807 del 1° gennaio scorso. Il dato più alto nell’arco di tempo preso in esame è quello del 2023 con 22.424, facendo pertanto registrare un calo cospicuo nel volgere di soli dodici mesi. In questa somma, ci sono da prendere in considerazione due distinti parametri: ad inizio anno, nel computo totale dei 20.807 con permesso di soggiorno, 7.063 persone ce l’hanno a scadenza (un tempo che può variare per svariate condizioni, può essere rinnovato più volte e comunque può essere riemesso al massimo entro due mesi dal suo precedente termine) e poco meno di 14mila di lungo periodo (ovvero essere in possesso di un reddito annuo lordo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, adesso pari a 6.947,33 euro all’anno per tredici mensilità che vuol dire 534,41 euro al mese e con un periodo di presenza sul territorio già superiore a cinque anni).

Infine, il confronto regionale: la provincia di Pistoia, in numeri assoluti, era al 6° posto nel 2012 e lo è tutt’oggi. Adesso si mette alle spalle di un niente Siena (20.541), che rispetto a 12 anni fa ha sostituito Lucca cresciuta di oltre 6mila persone con permesso di soggiorno in provincia, ed in maniera più cospicua Livorno (17.697), Grosseto (15.893) e Massa Carrara (8.426).

Saverio Melegari