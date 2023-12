Sprofondo Pistoiese. Abbandonano tutti. In campo i ragazzini per una gara surreale

Storia di un mercoledì surreale. Niente a che vedere con il mercoledì da leoni di John Milius, anzi: è stata decisamente tutta un’altra storia dove alla fine non c’è nessuna morale. Al Melani si è giocata la ’sfida’ (improprio chiamarla così) tra Pistoiese e Lentigione, in un clima misto tra incredulità e rabbia. La partita è iniziata con circa mezz’ora minuti di ritardo perché fino all’ultimo non c’era la sicurezza che la gara venisse disputata. Prima dell’incontro c’è stato l’esonero del team manager Alberto Nardi e del collaboratore tecnico Davide Carfora, ultimi supersiti dello staff tecnico dopo la cacciata di Luigi Consonni e i suoi collaboratori nella giornata di martedì. Uno stillicidio che finalmente vede il suo capolinea, visto che di fatto all’interno della Pistoiese di Maurizio De Simone non è rimasto più nessuno.

Alle 15 le due squadre sono scese in campo con la Pistoiese che ha mandato in campo i ragazzi della formazione juniores, visto che i giocatori della prima squadra – gli ultimi rimasti dopo il fuggi fuggi generale – hanno rescisso il contratto. La comunicazione è arrivata proprio nel corso della partita: "Trovato l’accordo per la risoluzione consensuale dei contratti di Damian Salto, Marcello Trotta, Davide Macri, Gianvito Pertica, Vincenzo Silvestro, Matteo Beconcini, Mattia Valentini. Andrea Caponi e Guido Davì regolarizzeranno nella giornata di domani (oggi, ndr) la risoluzione contrattuale". La rosa arancione è adesso completamente azzerata.

Fuori dallo stadio, intanto, montava la protesta dei tifosi con i ragazzi della Nord che hanno deciso di non entrare allo stadio contestando pesantemente la società e la proprietà. Dentro pochi intimi ad assistere a una ’partita’, se così la vogliamo chiamare, che è apparsa come l’anticamera della fine. Per fortuna gli avversari non hanno infierito, limitandosi a un salomonico 3-0. Per la cronaca il Lentigione è passato in vantaggio al 12’ con Nanni con un destro secco dal vertice destro dell’area che non ha lasciato scampo a Gambassi. Nella ripresa è arrivato il raddoppio con Cortesi all’8’ che ha risolto una mischia in area con un tocco ravvicinato. La Pistoiese Juniores ci mette il cuore e colleziona una bella occasione con Pertici che lascia partire un gran destro che finisce sopra la traversa. Nel finale il Lentigione trova il terzo gol con Macchioni che mette in rete da due passi un cross dalla sinistra. Finisce con gli arancioni che escono dal campo tra gli applausi dei pochi presenti, mentre all’esterno continuano a risuonare i cori della contestazione dei tifosi.

Questo, per dovere di cronaca, il tabellino della gara. Pistoiese: Gambassi, Pertici, Bottai, Mannucci, Campagni (Kouadio 9’st) , Sanzone, Fiaschi (Di Lorenzo 25’st), Rafanelli, Bonfanti, Virdò, Niccolai (Febbe 35’st). A disp: Varricchio,Dolci, Marcovina, Pardini, Piazza, Cipriani. All. Parigi. Lentigione: Rizzuto, Nava, Formato, Nanni (Roma 17’st), Sabotic, Bocchialini (Sala 9’st), Grifa, Battistello (Pari 17’st), Cortesi (Macchioni 9’st), Martini (Bonetti 40’st), Nappo. A disp: Zovi, Manzotti, Carra, Turri. All. Beretti. Marcatori: Nanni (12’pt); Cortesi (8’st); Macchioni (44’st). Arbitro: Palmieri di Brindisi.

Maurizio Innocenti