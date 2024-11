Spray al peperoncino, paura nella discoteca. L’intervento della polizia

Pistoia, 11 novembre 2024 – La serata non era ancora finita, nonostante fosse notte, e il locale era ancora pieno. Ma all’improvviso qualcuno ha gridato e moltissimi sono scappati fuori spaventati. Qualcuno avrebbe spruzzato uno spray urticante al peperoncino, forse per fare uno scherzo, o proprio per far finire in anticipo la serata. L’allarme è scattato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3,30 del mattino nel nuovo locale Hangar The Club in via Galvani nella zona industriale di Sant’Agostino. Il locale è stato inaugurato da poco, da un mese circa, ma è già diventato molto famoso tra i giovani che lo frequentano, soprattutto nel weekend.

Sabato notte il locale era pieno, con la musica ancora alta, quando si è scatenato il parapiglia in pista, dopo che qualcuno si era lamentato per gli effetti di uno spray al peperoncino, sembra spruzzato da uno dei ragazzi presenti.

A quel punto, sono stati gli stessi addetti alla sicurezza del locale che, vedendo la situazione, per precauzione hanno invitato tutti gli ospiti del locale ad uscire, perché fosse possibile areare il luogo e nel contempo sono stato chiamati i soccorsi. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza della Misericordia di Pistoia, con i volontari che hanno controllato alcuni ragazzi che lamentavano bruciore, ma alla fine non ci sarebbe stato nessun ferito importante.

Nel giro di pochi minuti, però, si è scatenata anche la rabbia tra i giovani, costretti a finire in anticipo la serata, visto che il locale chiude intorno alle 5 del mattino. C’è stato anche qualcuno che era pronto a rifarsela su altri, sospettati di essere i responsabili. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha effettuato i primi controlli. Sembra che sia stato anche individuato il responsabile del gesto, ma non risulterebbe esserci denunce al momento.

In ogni caso, la serata si è chiusa poco dopo, e nel locale sono state aperte le porte e areate le zone interne. Non sembra si sia trattato però di una sostanza pericolosa o tossica, altrimenti le reazioni su quanti erano vicini sarebbero state ben diverse. ll locale riaprirà regolarmente, come da programma settimanale, venerdì prossimo alle 23,30.

F.B.