Forte dei Marmi: caos in pieno centro. Spray al peperoncino. Clienti in fuga da due locali

Forte dei Marmi (Lucca), 20 agosto 2024 – È scoppiato letteralmente il panico nella centralissima piazza Garibaldi a Forte dei Marmi. Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, un rider ha infatti aggredito con lo spray urticante al peperoncino il direttore dell’Antico Vinaio e la nube è stata così consistente da interessare anche la veranda esterna ed i tavoli dell’adiacente Caffè Roma. Con circa 90 persone costrette ad allontanarsi prese dal panico e con una tosse insistente e varie irritazioni agli occhi.

L’incredibile episodio è accaduto ieri sera intorno alle 19,30 quando i due locali erano affollati di avventori e l’addetto al delivery è arrivato all’Antico Vinaio, passando tra i tavoli con zaino in spalla e casco in testa. Un comportamento che già in passato era stato oggetto di ammonimento da parte del direttore del locale fortemarmino.

E anche stavolta quell’atteggiamento è stato la scintilla di una discussione piuttosto animata tra il rider e il direttore: col primo che, con mossa imprevedibile, ha spruzzato in faccia al secondo lo spray urticante. Il direttore del locale ha gridato, non riusciva a respirare e a vedere e nel frattempo è scoppiato il panico, con il peperoncino che aveva invaso gli ambienti interni andando velocemente a interessare anche i tavoli esterni. I clienti di Antico Vinaio e del vicino Caffè Roma si sono alzati di botto in preda a tosse e bruciore agli occhi; i camerieri lacrimando hanno cercato un punto di ossigeno in mezzo alla piazza. Una scena incredibile. "Sembrava davvero un film di fantascienza", racconta chi ha assistito a quei momenti.

Sul posto è sopraggiunta un’ambulanza che ha soccorso il direttore dell’Antico Vinaio: le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. E’ stato accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia in codice verde per gli accertamenti medici del caso.

A raccogliere le testimonianze sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze sul posto sia del direttore che dei dipendenti e clienti del locale. Si stanno valutando i provvedimenti da prendere .

Francesca Navari