Sposarsi a teatro o nel parco, ora è possibile

Un sì da ricordare in modo speciale, perché pronunciato in un luogo insolito: in teatro, al bocciodromo, in un parco. Il comune di Agliana propone delle ambientazioni alternative alla pur bella sala consiliare nell’antico municipio, per le coppie che immaginano di pronunciare il proprio sì in un luogo inconsueto, nuovo, un po’ speciale. Dalla prossima primavera, grazie all’iniziativa di cui si è fatta promotrice la fertile mente della presidente del consiglio comunale Milva Pacini e accolta dall’amministrazione comunale, le coppie che decideranno di sposarsi o unirsi civilmente ad Agliana, potranno scegliere fra più sedi: la consueta sala consiliare, il teatro comunale Il Moderno (nel foyer o sul palco), il bocciodromo comunale all’interno del parco Pertini, oppure al parco comunale di Carabattole. "E’ un progetto a cui penso da tempo – spiega Milva Pacini – per valorizzare i luoghi di Agliana e consentire anche la possibilità di cerimonie all’aperto nella bella stagione". Tanti, infatti, fantasticano sul giorno del proprio matrimonio o della propria unione civile e si ingegnano per renderlo un giorno indimenticabile. "Nell’organizzazione della cerimonia, nel pensare a come si svolgerà questa giornata così importante che testimonia la nostra scelta di vita – dice Milva Pacini –, l’immaginazione vola in cerca del bello, di ciò che per noi è più piacevole, di qualcosa che può contribuire a rendere questi momenti un tempo speciale, forse un po’ magico, il cui ricordo possa accompagnarci nel cammino della nostra storia. Ora sarà possibile far volare la fantasia immaginando la cerimonia sul palco di un teatro oppure nella cornice verdeggiante dei due parchi: il Pertini, più conosciuto soprattutto per i residenti ad Agliana, l’altro da poco riscoperto grazie all’ultima edizione del ‘Giugno aglianese’. Mentre il parco Pertini fornisce un’ambiente naturale molto spazioso, impreziosito dal lago, cornice ideale per le fotografie – prosegue la presidente –, nel parco di Carabattole si potrà pronunciare il fatidico sì nel berceau galleggiante al centro del parco".

Se qualcuno si è incuriosito a queste nuove opportunità, informarsi è facile. È sufficiente recarsi all’ufficio di stato civile del comune di Agliana (al piano terra del palazzo sede del consiglio comunale) oppure telefonare al numero 0574.678961 o scrivere una mail a: [email protected] Chi è interessato a scegliere una delle nuove possibili opzioni per celebrare le nozze o le unioni civili, è invitato a farlo presente per tempo in Comune per consentire di verificare la disponibilità e poter organizzare la cerimonia nel migliore dei modi.

Piera Salvi