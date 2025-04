Sport non competitivo: un laboratorio per i bambini più fragili

Secondo anno consecutivo del progetto "Dynamo", all’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini di Agliana. "Un progetto fortemente voluto dalla scuola - spiega la dirigente scolastica Angela Desideri – per migliorare l’autonomia e l’autostima. Quest’anno l’abbiamo realizzato coinvolgendo 41 alunne e alunni dell’istituto, tramite autofinanziamento e grazie al contributo offerto da Banca Alta Toscana, Intesa San Paolo e Lions Club Pistoia Fuorcivitas. L’anima del progetto "Dynamo" è l’insegnante Claudia Ramazzotti, referente per l’inclusione. E’ lei che se ne fa carico in modo encomiabile".

Il progetto "Dynamo" si è realizzato dal 6 all’8 marzo e ha permesso la partecipazione a un Camp di tre giorni presso Dynamo Camp, a Limestre, a un gruppo di alunne e alunni che frequentano classi dell’istituto Sestini comprese tra la terza della scuola primaria e la terza della scuola secondaria di primo grado. "La maggior parte degli studenti e studentesse partecipanti – riferisce la docente Claudia Ramazzotti - hanno Bisogni educativi speciali: disabilità, disturbi specifici d’apprendimento, disagio socio-economico e culturale. La finalità che ci proponiamo con il progetto "Dynamo" - prosegue la referente - è sviluppare una sensibilità inclusiva verso l’altro attraverso attività esperienziali praticabili da tutti. Studenti e studentesse si mettono in gioco in maniera collaborativa e non competitiv" - conclude Ramazzotti.

I ragazzi, accompagnati da cinque docenti, hanno partecipato ad attività sportive ed espressive: tiro con l’arco, laboratorio di pittura, attività ricreativa con i cani, maneggio, teatro, attività di radio e circo. Inoltre i partecipanti, nei momenti dei pasti e nella gestione della propria camera, hanno collaborato in autonomia, vivendo anche la bella esperienza di due notti fuori casa senza i genitori. "Un progetto nuovo – osserva la dirigente Angela Desideri – Sodddisfatte le famiglie".

Piera Salvi