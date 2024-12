Sport e scuola vanno a canestro. Consegnate due borse di studio

PISTOIA

Un diamante raro: quando scuola e sport vanno a braccetto. Stefano Castagnoli tra gli Under 17 e Pietro Biscardi fra gli Under 13 sono risultati i vincitori delle borse di studio, rispettivamente del valore di 300 e 200 euro, della Pallacanestro Agliana 2000, da quest’anno finanziate da Gedac. Un riconoscimento, fortemente voluto dalla società presieduta da Simone Caramelli, attribuito agli atleti del sodalizio che meglio hanno saputo conciliare il connubio tra attività scolastica e sportiva. Stefano Castagnoli è un cestista della squadra Gedac Agliana, mentre Biscardi è portacolori della Nuova Comauto Agliana. I due ragazzi sono stati insigniti nel suggestivo scenario della Sala consiliare del Comune di Agliana, alla presenza del sindaco Luca Benesperi e dell’assessore allo sport Tommaso Allori. Intende essere un incentivo agli studenti-giocatori che meglio conciliano le due attività, quello della società neroverde. È dal 2016 pure un aiuto concreto alle famiglie e un attestato di stima e fiducia agli atleti. Il sistema per calcolare i due migliori è molto dettagliato e pondera la media scolastica con i meriti sportivi e il parere dei rispettivi allenatori. "In tutti questi anni il livello si è notevolmente alzato.

Mai come quest’anno i punteggi finali sono stati così vicini alla perfezione: tutti i ragazzi sarebbero da premiare, soltanto come dimostrazione del fatto che si può conciliare studio e pratica agonistica", fa sapere il vice presidente della Pallacanestro Agliana Romano Domini. "Abbiamo sposato questo tipo di premio perché è la metafora della vita. Lo studio è il lavoro principale dei ragazzi, e l’attività sportiva insegna dei valori diversi, che non puoi acquisire da altre parti", le parole del presidente di Gedac, Roberto Pace.

Gianluca Barni