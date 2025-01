"Spogliatoi fatiscenti e poca igiene. Viene meno il diritto allo sport"

PISTOIANon sembrano destinate a terminare le problematiche legate all’impiantistica sportiva a Pistoia. Ad alzare la voce, stavolta, è stato il Pistoia Nord, attraverso una lettera scritta congiuntamente da un gruppo di genitori dei ragazzi che militano nella formazione Allievi. La società giallorossa ha la propria casa base al campo sportivo Edy Morandi, che ormai da anni è al centro di un progetto per il quale non è ancora arrivato però il semaforo verde. Le varie squadre del Pistoia Nord sono quindi costrette a cercare collocazione, per gli allenamenti, in altre strutture, tra le quali quello di Pistoia Ovest. Proprio nell’impianto di Via dell’Ombrone, il club giallorosso ha riscontrato diversi problemi logistici, legati sia alle fatiscenti condizioni degli spogliatoi che a vari problemi come reti di recinzione bucate, tombini pericolosi e una generale condizione di cattiva manutenzione.

"Sull’impianto di Pistoia Ovest B da più di tre mesi si presentano costantemente problemi riguardanti l’igiene dei locali e l’impianto termico che determina la mancata o insufficiente erogazione di acqua calda - si legge nella lettera firmata dai genitori -. La società ha posto più volte la questione all’attenzione dell’amministrazione comunale e sono seguiti alcuni interventi da parte di tecnici che però non hanno risolto i problemi. Il risultato è che in questa incresciosa e paradossale situazione le uniche vittime sono esclusivamente i nostri ragazzi. Restiamo esterrefatti dal fatto che l’amministrazione comunale nonostante le continue segnalazioni non sia riuscita a giungere ad una soluzione definitiva per risolvere il problema in modo da assicurare a tutti i ragazzi di fare sport in modo sano e dignitoso. Tutto questo i nostri figli non lo meritano".

Un messaggio che trova riscontro anche nelle parole di Matteo Innocenti, dirigente accompagnatore degli Allievi Regionali: "A mesi di distanza dalle prime segnalazioni, non siamo riusciti a trovare una soluzione a problemi che ormai sembrano cronici. Eppure il compito di assicurarsi che le condizioni degli impianti siano quantomeno accettabili non dovrebbe essere solo nostro. La situazione di Pistoia Ovest non riguarda solo la mancanza d’acqua calda e d’igiene negli spogliatoi, ma si estende all’intera struttura che dovrebbe essere oggetto di importanti interventi. Da accompagnatore e da genitore capisco che tutto ciò sia diventato un disagio anche per le famiglie, che spesso sono costrette a portare a casa i propri figli infreddoliti e sporchi dopo gli allenamenti. Non ne faccio una questione politica, ma di un diritto allo sport che rischia di essere calpestato".

Michele Flori