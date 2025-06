Spazio d’arte nell’Oasi. Dynamo Camp

Questa mattina, 13 giugno, alle ore 12 presso l’oasi Dynamo a Limestre, nel Comune di San Marcello Piteglio, si terrà la presentazione alla stampa di OCA Oasy Contemporary Art and Architecture. Il suggestivo luogo, si raggiunge solo a piedi con una passeggiata nel bosco, e da quest’anno, in quota, ospiterà un percorso nella natura con installazioni di originali di artisti ed architetti. L’iniziativa ha riscosso consensi fin dall’inizio e si distingue dalle altre che possono apparire in qualche modo riconducibili a uno stesso schema progettuale, in realtà, vuoi per la straordinarietà del luogo, vuoi per l’originalità del progetto, non c’è nulla nel panorama dell’arte che possa assomigliare a questo progetto di Emanuele Montibeller.

Lo cura, come informa l’uffico stampa coordinato da Caterina Briganti Emanuele Montibeller, che in passato ha dato vita ad Arte Sella, e ad OCA ha coinvolto Kengo Kuma ed Alejandro Aravena, Michele De Lucchi con Mariangela Gualtieri, Matteo Thun e Quayola. Il percorso aprirà al pubblico domenica 15 giugno e sarà visitabile sino al 7 novembre 2025. Naturalmente non c’è suggerimento migliore che quello di andare personalmente a dissetarsi lo sguardo. Per l’occasione saranno a disposizione delle navette per salire, fino al luogo dell’evento, anche con partenza da Firenze, alle 10 da Piazzale Montelungo. Per info e accrediti è a disposizione l’Ufficio Stampa Davis & Co. Caterina Briganti e Lea Codognato ai contatti 055 2347273 o all’indirizzo [email protected].

Andrea Nannini