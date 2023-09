Spazio al mondo del lavoro. Formazione e opportunità. Una settimana di incontri

È tempo di formazione e di capire le ultime novità in tema di inserimento nel mondo del lavoro in città grazie al calendario di eventi, di durata settimanale, che si aprirà lunedì organizzato dalla Fondazione Caript: una serie di incontri fondamentali per chi è in cerca di occupazione, per chi vuole diventare imprenditore e per chi è pronto a riqualificarsi professionalmente. Seminari, incontri, workshop, dibattiti: tutto gratuito e ovviamente aperto alla cittadinanza come segno tangibile della volontà della Fondazione di dare qualcosa alla città e, soprattutto, di fornire una possibilità ed una speranza a chi ha necessità di trovare occupazione.

"In questa settimana – sottolinea Lorenzo Zogheri, presidente di Fondazione Caript – vogliamo offrire strumenti utili e dare concretamente un aiuto a chi cerca occupazione, a chi vuole migliorare la propria condizione lavorativa e, in generale, a chiunque voglia sapersi orientare nell’attuale mondo del lavoro. Alle nostre iniziative collaborano tanti importanti soggetti che operano in questi ambiti e li ringrazio davvero per il loro supporto". Il primo appuntamento è per lunedì mattina a Palazzo de’ Rossi, dedicato a dirigenti scolastici e docenti per celebrare la "Giornata europea delle fondazioni" promossa dall’Acri e che ha come titolo "Ci stiamo lavorando. Attiviamo le energie delle comunità" e ha al centro il lavoro, in particolare per gli aspetti legati all’inclusione. Sarà presente lo stesso presidente di Acri, Francesco Profumo. Da martedì a venerdì, poi, numerose iniziative alla biblioteca San Giorgio dedicate all’offerta di formazione professionale. Da martedì, dalle 10 alle 18 ci saranno, ancora alla San Giorgio, due sportelli a cura di A.R.T.I. – Centri per l’Impiego di Pistoia, ai quali si potrà liberamente accedere per una consulenza o redigere direttamente il curriculum: uno spazio sarà dedicato anche alla stessa Fondazione. Nei pomeriggi, invece, ci saranno seminari e incontri sulle opportunità legate ai corsi ITS post diploma, su come trovare lavoro in Europa attraverso la rete Eures, tirocini extracurriculari e creazione d’impresa. Mercoledì, invece, nel parco di Gea in via Ciliegiole ci sarà l’apertura dei laboratori di Gea.Lab con la presenza di docenti universitari e ricercatori che illustreranno il lavoro che viene svolto per sviluppare nuove tecnologie a servizio di start up. Giovedì prossimo, nello spazio American Corner della biblioteca, saranno presentate le opportunità offerte da YouLab. Spazio anche a rassegne bibliografiche e cinematografiche. Gran chiusura domenica 1° ottobre: al "Funaro", alle 17.30 con ingresso gratuito, ci sarà la rappresentazione pubblica del percorso teatrale "Le mie ragioni. E noi che siamo donne raccontare vi vogliamo" a cura di ATP e condotto da Ornella Esposito con la partecipazione di donne in carico all’ufficio locale di esecuzione penale esterna.