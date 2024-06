’Spazi aperti’, prime date in cartellone

Tempo di guardare alla programmazione estiva in casa Teatri di Pistoia che come ogni anno si appresta a presentare il cartellone "Spazi aperti 2024" che si svolge in parte negli spazi della Fortezza Santa Barbara e in parte a Villa Stonorov, in via di Felceti, sede della Fondazione Vivarelli. In attesa di conoscere il dettaglio degli appuntamenti, due sono i nomi eccellenti che già si affacciano e sono quello del gruppo Javier Girotto & Aires Tango ‘30’ e quello del trombonista americani Fred Wesley, in una serata in collaborazione con Music Pool. La data da ricordare per quel che riguarda la band di Girotto è quella del 2 luglio (ore 21.15 alla Fortezza). Il gruppo, composto da Javier Girotto (sax soprano), Marco Siniscalco (basso elettrico), Alessandro Gwis (pianoforte) e Francesco de Rubeis (batteria), è nato nel 1994 da un’idea di Girotto che si è ispirato alle proprie radici musicali per fonderle con le modalità espressive tipiche del jazz, creando un terreno musicale nuovo. Un repertorio di musica originale in progressiva evoluzione, sia per lo slancio creativo sia per il continuo ricambio del materiale musicale, che fa esplicito riferimento alla musica del grande Astor Piazzolla. Tre decadi di musica, ovvero quasi mille palchi condivisi tra festival e rassegne di tutto il mondo. Per questo anniversario hanno appena registrato il loro tredicesimo disco intitolato appunto "30". Una musica a tratti divertente, a tratti drammatica, persino struggente, descrittiva e impegnata, dove ognuno dei quattro musicisti è pregevole solista. Il risultato è un suono che passa attraverso dinamiche ricche di svolte inaspettate, da momenti quasi urlati ed improvvisi sommessi sussurri.

Martedì 17 luglio (ore 21.15) sarà invece di scena il grande trombonista statunitense Fred Wesley, affiancato da Gary Winters (tromba), Jay Rodriguez Sierra (sax, flauto), Reggie Ward (chitarra), Peter Madsen (piano e tastiere), Dwayne Dolphin (basso) e Bruce Cox (batteria). Nato e cresciuto tra la Georgia e l’Alabama, Fred Wesley ha iniziato la sua carriera come trombonista adolescente con Ike e Tina Turner. In seguito è stato direttore musicale, arrangiatore, trombonista e compositore principale per James Brown dal 1968 al 1975, poi ha arrangiato e suonato con Parliament-Funkadelic e Bootsy’s Rubber Band. Con Brown e come leader della sua band di supporto The JBs, Wesley "era il sideman più famoso del mondo, orchestrando i groove sinuosi e contribuendo con assoli audaci e chirurgicamente precisi che definivano il linguaggio del funk".

I biglietti sono già disponibili e sono in vendita a prezzi variabili dai 10 ai 22 euro, a seconda dell’evento e dell’eventuale riduzione. Info e prevendite alla biglietteria del teatro Manzoni oppure on line su www.bigliettoveloce.it

l.m.