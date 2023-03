Sparò a un gatto: il ciclista Tiberi chiede scusa

Dopo lo scalpore e la sorpresa suscitata dalla notizia, soprattutto nella zona pistoiese che lo ebbe per due anni straordinario protagonista nel Team Franco Ballerini, Antonio Tiberi ha chiesto scusa. "Sono profondamente pentito di quanto è successo. Sparare al gatto è stato un gesto tremendamente stupido e irresponsabile, della cui gravità e pericolosità mi sono reso conto solo a posteriori. Non voglio trovare nessun tipo di scusante: accetto, con senso di responsabilità e pentimento, le conseguenze e il biasimo per il mio gesto. Comprendo – prosegue – le critiche dei tifosi, dei media e della gente. Non posso far altro che chiedere loro scusa, così come ho fatto con la squadra, vittima incolpevole della vicenda, per la mia condotta per nulla adatta ad un professionista e, più in generale, ad una persona responsabile. Chiedo ancora e pubblicamente scusa al ministro di San Marino, Pedini Amati, per il danno emotivo che gli ho causato, così come ai i cittadini di San Marino. Ho deciso pertanto di fare una donazione economica basata sui premi di cui beneficerò nella stagione corrente ad alcune associazioni del territorio di San Marino che si prendono cura dei gatti randagi – conclude Tiberi – e vorrei scegliere una di queste associazioni e spendere un po’ del mio tempo libero per dare una mano anche fattivamente".

Antonio Mannori