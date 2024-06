Sotto le stelle alla Fortezza. Bowie History, tributo al "Duca"

Una leggenda della musica: così e non in altri modi può e deve essere definito David Bowie. Ed è a lui che è dedicato il tributo musicale che giovedì 27 giugno (ore 21.15) si terrà alla Fortezza Santa Barbara con il "Bowie History", appuntamento inaugurale della rassegna Spazi aperti che accompagnerà il pubblico fino al 30 luglio (anche alla Fondazione Vivarelli, con la rassegna L’Antidoto) in un cartellone denso di eventi. La serata di giovedì prossimo è a cura di Stage 11 e vedrà l’esecuzione di alcuni dei pezzi più noti e iconici del Duca Bianco a cura di una formazione così composta: Massimiliano Poggi (voce), Mamo Giusti (chitarra), Giovanni Palmitesta (basso), Giuseppe Favia (batteria), Gabriele Landucci (tastiere), regia Domenico Zazzara. La programmazione riprende venerdì 28 (ore 21.15). Sarà di scena la G-Style School Asd di Giulia Pacini che proporrà coreografie in grado di mettere in risalto lo studio tecnico della danza hip hop, con una sezione incentrata sulle perfomances presentate ai vari concorsi, assieme a un estratto dello spettacolo "G-Wonka style" (proposto sempre a giugno al Manzoni) e liberamente ispirato al recente film "Willy Wonka" di Paul King, con l’esibizione anche di danzatori ospiti. Il 2 luglio concerto di Javier Girotto & Aires Tango ‘30’; il 17 luglio ancora musica di qualità con il trombonista statunitense Fred Wesley, il 9 luglio l’ironico spettacolo di circo teatrale (dai 7 anni un su) "Hallo! I’m Jacket! Il gioco del nulla". E ancora: il 22 luglio I Musici di Francesco Guccini, il 30 luglio "Il tempo dei giganti", nuovo progetto artistico di Paola Turci e Gino Castaldo. Per il ciclo L’Antidoto inoltre, Italian for Saxophones il 28 giugno alla Fondazione Vivarelli e Aspettando Don Giovanni il 26 luglio, concerto finale degli allievi della masterclass tenuta da Vivica Genaux e Sabina Arru. Info e prevendite: 0573.991609/27112.

l.m.