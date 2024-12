Sosta selvaggia i bus si bloccano. Caos in centro

PISTOIA

Bus bloccati in mezzo alla strada a causa della ‘sosta selvaggia’ delle auto. Questo quanto sta accadendo da quando sono iniziati i lavori alle strade nel centro di Pistoia. Una situazione che sembra ricorrente soprattutto nelle ore serali, quando i residenti del centro rientrano a casa e parcheggiano l’auto dove e come possono. Gli automobilisti, però, sembrano calcolare lo lo spazio da lasciare per il transito dei mezzi in strada solo basandosi sulle dimensioni delle normali auto, dimenticandosi che nelle stesse strade passano anche i bus. E qui nascono i problemi. L’ultimo episodio è accaduto lungo via delle Mura Urbane ieri l’altro sera, quando un bus è rimasto bloccato lungo la strada. Anche mettendo le due ruote di destra sul marciapiede -ovviamente sgombro da pedoni e a passo di lumaca- il passaggio risultava bloccato. Il motivo? Una fila di auto parcheggiate sulla sinistra in una zona di sosta non consentita. "Capiamo i disagi dei residenti – racconta un autista coinvolto in uno dei blocchi alla circolazione – ma parcheggiare bloccando il passaggio del bus non è e non può essere una soluzione, perché altrimenti si arreca un danno doppio alla cittadinanza".In questa fase di lavori in centro è possibile che le forze dell’ordine applichino un po’ di tolleranza ai parcheggi "creativi", ma occorre comunque sempre ricordarsi bene dello spazio da lasciare per i mezzi più voluminosi, come i bus. "Episodi di blocco del bus – proseguono gli autisti – sono capitati spesso sulle linee che passano del centro, tipo la 51, la 13 e la 14. Chiediamo agli automobilisti una mano: parcheggiate tenendo presente il passaggio del bus, altrimenti rimaniamo bloccati in strada, con tutti i ritardi e disagi per i passeggeri che ne conseguono".

F.S.