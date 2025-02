Sos di Coldiretti: "L’olio straniero ci sta invadendo"

Dopo il blitz al Brennero per smascherare il falso Made in Italy, Coldiretti ha fatto scattare un’analoga protesta al porto di Civitavecchia per denunciare l’invasione di olio extravergine straniero che alimenta il rischio di frodi e fa crollare i prezzi del prodotto nostrano. Gli agricoltori hanno atteso l’arrivo di una nave cargo carica di prodotto estero con un presidio con cartelli e slogan per chiedere misure immediate. Un ’assalto’ pacifico per sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di alzare il livello di tutele a difesa di agricoltori e consumatori. Un grido di allarme contro la concorrenza sleale, considerato il fatto che quello straniero finisce spesso per essere venduto come tricolore, sfruttando il prezzo più basso. "Una situazione - ha commentato Michela Nieri, che guida Coldiretti Donne Pistoia e Toscana e presente a Civitavecchia con una delegazione pistoiese - che danneggia pesantemente il nostro settore primario. Nel caso dell’olio, inoltre, il danno è doppio visto che sottrae risorse ai necessari investimenti per ripristinare i nostri preziosi uliveti".