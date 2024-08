Sorrisi e foto in Questura. Lunedì festa per Rossetti

"Ci hanno fatto emozionare, urlare di gioia e cantare insieme il nostro Inno. E ora siamo felici di aver ricevuto la graditissima visita in Questura del tiratore medaglia d’oro Gabriele Rossetti e della nuotatrice Giulia Gabrielleschi, che hanno dato lustro ai nostri colori portando Pistoia in alto". È con questo messaggio sui social che la Questura di Pistoia ha omaggiato gli atleti pistoiesi delle Fiamme Oro della Polizia di Stato protagonisti a Parigi, Rossetti e Gabbrielleschi appunto. Ad attenderli nella sede del capoluogo c’erano il Questore, i funzionari e il personale tutto, per un momento di condivisione fatto di tanti sorrisi, abbracci e racconti della loro meravigliosa avventura.

In Valdinievole, invece, sale l’attesa per la serata di lunedì, quando in Piazza del Santuario a Ponte Buggianese a partire dalle 21 si terranno i festeggiamenti in onore del "pontigiano d’oro" Gabriele Rossetti.

Per l’occasione il Sindaco Nicola Tesi e l’amministrazione comunale di Ponte

Buggianese hanno allestito un palco su cui celebrare il loro

concittadino bi-campione olimpico, con una festa che vuole coinvolgere tutta la

cittadinanza e anche i simpatizzanti e gli sportivi dell’intera provincia.

Durante la serata l’eroe di Parigi e di Rio rivivrà, insieme a tutti i presenti, le emozioni e le sensazioni delle giornate olimpiche parigine, raccontando le ore e i dettagli che lo hanno portato a conquistare il suo secondo oro (il primo individuale, l’ultimo in coppia con Diana Bacosi). Sul palco interverranno anche il Sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, un altro due volte medaglia d’oro di tiro a volo alle Olimpiadi come Luciano Giovannetti e i massimi rappresentanti delle istituzioni. La festa in Piazza del

Santuario sarà presentata dal nostro giornalista Alessandro Benigni e da Federico Guidi di Pistoia Sport.