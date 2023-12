Sono gli angeli delle piste: "Grazie ai volontari Avsst"

Conferita dalla Regione Toscana, una targa di ringraziamento all’Associazione Volontaria Soccorso Sci Appennino Toscano: "Con piacere ed emozione, siamo qui a consegnare questo riconoscimento ad un’associazione che svolge un ruolo fondamentale all’Abetone. Aiuta e sostiene chi può avere dei problemi sulle piste. Svolgono tutto in maniera volontaria, lo fanno insieme al 118, operano per la nostra salute". Con queste parole, il presidente, Antonio Mazzeo, ha consegnato una targa del Consiglio regionale della Toscana all’Avsst. "A loro va il nostro grazie più grande – ha aggiunto Mazzeo –, questa targa è il simbolo di come la Toscana vuole essere vicina a quei territori che sono più in difficoltà, ma hanno una grande forza". La consegna è avvenuta nella sala del Gonfalone di palazzo del Pegaso.

"La stazione di Abetone è preservata da un’associazione di oltre trecento volontari che fanno il soccorso piste, intervengono in ogni momento, con una dotazione molto importante, tra cui il macchinario ‘Lucas’, che permette di fare la rianimazione cardiaca in maniera automatica, con una serie di quad e motoslitte", ha aggiunto il consigliere regionale, segretario dell’Ufficio di presidenza Diego Petrucci. "Dispone di un’attrezzatura all’avanguardia con personale sicuramente qualificato. Si tratta di una sicurezza di cui speriamo tutti di non aver bisogno, ma che ci fa sentire più tranquilli quando frequentiamo le località sciistiche". Il presidente Mazzeo ha voluto a fianco, al momento della consegna, anche Walter Valeri, storico soccorritore, volontario dalla nascita dell’Associazione soccorso sci Appennino toscano. A puntualizzare i termini dell’operato dei volontari è stato Fabrizio Calviani, presidente dell’Associazione premiata: "Sicurezza e prevenzione per garantire divertimento a tutti i nostri utenti della montagna toscana – ha spiegato – Per noi questo riconoscimento vuol dire guardare al presente con un futuro radioso, alla soglia dei nostri quarant’anni di storia". Infine il sindaco di Abetone Cutigliano, Marcello Danti ha osservato: "La sicurezza sulle piste per fortuna riceve sempre maggiore attenzione negli ultimi anni. Il lavoro di queste persone è straordinario: oltre ad essere estremamente preparate, svolgono il loro servizio con lo spirito del volontariato". Andrea Nannini