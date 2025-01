Slalom tra buche e incuria. Le criticità sulle strade: "Già segnalate al Comune"

Quattro punti delle strade comunali sono stati segnalati ripetutamente come pericolosi da un cittadino montalese, Stefano Gazzola, che lamenta il mancato intervento dell’Amministrazione Comunale e preannuncia un esposto alla procura della repubblica. "Sono mesi che segnalo a mezzo Pec al Comune di Montale – spiega Gazzola – una serie di quattro criticità stradali puntualmente ignorate e rimaste tutt’oggi tali, dunque inevase. Come si evince dalle immagini prese da Google Maps – aggiunge il cittadino – le problematiche erano già presenti dal mese di agosto 2024". Tutti e quattro i punti critici segnalati si trovano nella viabilità della frazione di Stazione. Il primo punto è in una curva in via Alfieri all’intersezione con via Buonarroti. "E’ un avvallamento – spiega Gazzola – nel manto stradale che non è in quel punto uniforme ed è pericoloso anche perché si trova in corrispondenza con un tombino e in quel punto ho rischiato di cadere mentre ci passavo a bordo del mio scooter". Un secondo punto critico, non distante dal primo, si trova in via XXV aprile, sempre in una curva nei pressi dell’incrocio con via Alfieri. "E’ una situazione pericolosa simile a quella precedente e per fortuna sono riuscito a schivarla mentre percorrevo quella strada".

La terza criticità è una deformazione del manto stradale in via Garibaldi, nella rotatoria che, venendo dal capoluogo di Montale, precede l’ingresso in piazza Marconi davanti alla stazione ferroviaria. "Anche in questo caso ho scritto più volte al Comune – dice Gazzola – pregando che venisse messo in sicurezza come gli altri due". La quarta segnalazione riguarda una buca, definita come "famosa" dal cittadino montalese presente su un ponte in via della Costituzione, la nuova strada che collega la zona industriale con il casello di Prato Ovest.

"Sono passati tre mesi – scrive Gazzola al sindaco di Montale Ferdinando Betti e all’assessore ai lavori pubblici Alessio Guazzini il 29 ottobre scorso – e ancora non è stato fatto niente per rimuovere la criticità segnalata. Il famoso cedimento del manto stradale con buca nei pressi del giunto del ponte è sempre presente. Il 10 settembre mi era stato detto telefonicamente dall’assessore Guazzini che non sareste potuti intervenire subito a riparare la lesione stradale per le problematiche inerenti agli allagamenti, in quanto gli operai del Comune erano impegnati in quest’altra emergenza e sarebbero intervenuti nella settimana seguente, ma questo non è avvenuto". Gazzola fa poi presente che la sua prima segnalazione risale al 19 luglio 2024 ma "l’anomalia stradale in quel punto – continua il cittadino montalese – era presente fin dal luglio 2023, come si evince dalle immagini di Google Maps e nel frattempo è ulteriormente peggiorata, in quanto si è formata una sorta di buca trasversale che prende tutta la carreggiata e in quella strada il limite di velocità è di 70 km/h".

Giacomo Bini