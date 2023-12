"Sintesi di luoghi" i quadri di Salvatore Magazzini in mostra in Porta al Borgo, a cura di Agnoletti

Sono le "Sintesi di luoghi" di Salvatore Magazzini ad accompagnare il periodo delle festività natalizie alla galleria Artistikamente che ospiterà la mostra (a cura di Roberto Agnoletti) fino al 14 gennaio prossimo. "In oltre cinquant’anni di lavoro – dice Agnoletti presentando la mostra – Magazzini ha evidenziato una grande continuità pur nella sperimentazione tecnica e linguistica. Nei primi anni ‘60 è partito da una figurazione ove la percezione è condizionata dalle emozioni e la loro restituzione visiva viene offerta al pubblico, alla collettività, come strumento catartico per rivivere condizioni psicologiche, sentimenti, finanche passioni. Schematizzando diremmo una figurazione espressionista. Progressivamente si è concentrato su aspetti strettamente linguistici: ricercare equilibri di forme, colori e segni in composizioni che costituivano frammenti di un mondo impossibile da descrivere e spiegare nella sua totalità, ma di cui ogni porzione potesse esprimere la legge ordinatrice. E perché tale ricerca non sia distratta dall’occasionalità del soggetto, Salvatore si è concentrato su una tipologia di immagini che sarebbe limitativo definire paesaggio bensì immagini di luoghi. Dal nastro continuo della sua produzione artistica Salvatore ci regala un mondo di equilibri precari, ma possibili, in continuo divenire e trasformazione, ma di cui abbiamo la possibilità di cogliere la progressione attuativa e, al contempo, il dovere morale di raggiungerlo".

Artistikamente si trova in Porta al Borgo 18. Lo spazio è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 15 alle 19.

l.m.