Sinergia tra Legambiente e Alia. Portati via i rifiuti abbandonati

Cominciano ad arrivare i primi risultati dopo i sopralluoghi tra le discariche abusive di Quarrata svolti da Alia. Il tecnico Paola Puccinelli è arrivata sul territorio in seguito agli accordi presi a giugno nella sala del consiglio comunale tra i rappresentanti dell’azienda di servizi ambientali, gli amministratori comunali e i volontari di Legambiente Quarrata. E’ dunque iniziato lo smaltimento dei rifiuti abusivi, partendo in prima battuta da via Bocca di Gora e Tinaia, via Venezia e via del Casone. Come ha riferito Daniele Manetti presidente di Legambiente Quarrata: "In via Bocca di Gora e Tinaia sono stati portati via dagli operai di Alia gli oltre 70 sacchi neri contenenti scarti tessili, raccolti fra pruni e dentro la fossa che corre parallela alla strada, un lavoro pericoloso che prima veniva eseguito da noi volontari e ora da operai specializzati come chiedevamo da tempo. Stessa operazione e stesso tipo di rifiuti anche in via Venezia. In via Del Casone invece gli operai di Alia hanno raccolto e portato via circa 6 sacchi neri contenenti “lana di roccia“, utilizzatA soprattutto nell’edilizia. I rifiuti raccolti sono poi smistati per un corretto smaltimento. Pertanto gli scarti tessili ora seguiranno un percorso specifico e la stessa cosa sarà fatta per la lana di roccia e così per tutte le altre tipologie". Un lavoro che sarà lungo e articolato che in futuro verrà allargato anche alle zone vicine. "Una volta fatta l’intera pulizia l’amministrazione comunale dovrà prendere provvedimenti e aumentare la vigilanza per eliminare questa pratica illegale che è un danno ambientale ed economico – ha specificato Manetti – perché le spese per eliminare i rifiuti abusivi alla fine saranno conteggiate nelle spese generali delle bollette della Tari e graveranno sui cittadini onesti. Di ciò ne discuteremo presto in un’altra riunione con l’amministrazione".

Intanto, per incentivare il comportamento corretto e valorizzare coloro che si impegnano nella differenziata, nel Comune di Quarrata dal 1 gennaio partirà la tariffa corrispettiva gestita, applicata e riscossa da Alia che riguarderà la parte della bolletta variabile. Per misurare il conferimento effettivo dei rifiuti di ciascuna utenza, Alia sta consegnando un nuovo kit di contenitori e sacchi, dotati di uno strumento di rilevazione. Per chi deve ancora avere il nuovo kit e restituire i contenitori in dotazione è possibile recarsi fino al 26 ottobre con la lettera di Alia e un documento di identità allo sportello del pop up Alia store aperto in via Galigana, 417 al Parco Verde di Olmi il mercoledì e il sabato 8,30-13,30.

D.G.