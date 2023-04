Silver incanta il pubblico Omaggio a Luca Boschi "Grande professionista"

Un ricordo corale, nostalgico ed emozionato attorno a un uomo e un professionista che ha lasciato un segno forte tra i colleghi e il pubblico. Filtrato dalle parole di Leonardo Gori, Alberto Becattini, Andrea Sani, Pier Luigi Gaspa e pure Guido ‘Silver’ Silvestri, il babbo del mitico Lupo Alberto, il tardo pomeriggio di ieri è stato dedicato sentitamente a Luca Boschi, fumettista pistoiese venuto a mancare lo scorso anno a 66 anni, considerato uno dei massimi esperti del settore a livello mondiale. Le sue "formidabili intuizioni", la sua genialità e la sua professionalità hanno accomunato il ricordo di tutti gli ospiti. "Luca Boschi l’ho conosciuto che era un ragazzino, io un ragazzo – ha confidato il babbo del mitico lupo azzurro che l’anno prossimo compirà 50 anni -. Si occupava di una fanzine insieme ad altri amici alcuni dei quali sono poi diventati giornalisti di un certo livello. Quel che mi ricordo è il suo sorriso così sornione, accattivante che non si poteva fare a meno di amarlo subito appena lo si conosceva. Era un misto di timidezza, ingenuità ma anche di robusta preparazione. È stato l’anima del fumetto italiano, ne ha scritto moltissimo, ultimamente anche una rubrica per Il Sole 24 ore che seguivo molto attentamente e saggi a non finire. Era una persona con la quale non stancarsi mai di chiacchierare, una fonte inesauribile di racconti, ricordi. Lui negli anni Ottanta scrisse un libro sui miei primi passi, ‘Only for fans’. Fu il pretesto per trascorrere insieme tanti giorni, fare chiacchierate su personaggi dell’editoria italiana ora dimenticati. È stata un’esperienza deliziosa. Quello che mancherà di lui è il suo enorme bagaglio culturale".

Intanto oggi già altra densa giornata di appuntamenti, l’ultima di questa edizione del Festival. Si parte alle 10 alla San Giorgio con la "Guida galattica (e)norme per adolescenti" con Giacomo Ebner, conduzione di Barbara Perna. Tempo di premiazioni alle 11 per la parte di concorso "Pinocchio Sherlock", alle 12 per "Investigatori a scuola". Nel pomeriggio si susseguono gli incontri con Cristina Aicardi, Fabiano Massimi e Ferdinando Pastori, poi Wulf Dorn, Gian Andrea Cerone, Leonardo Gori, Marco Vichi, Diego De Silva. Lunedì chiusura dedicata alle scuole al Teatro Manzoni a proposito di legalità assieme all’ex magistrato Gian Carlo Caselli. Il dettaglio sul sito www.giallopistoia.it.

l.m.