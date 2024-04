’Silvano Fedi’ in via Panconi. Non solo palestra e piscina. Anche un campo polivalente: "Tutto pronto a fine anno"

PISTOIA

Pur con una serie di pause impreviste, dovute sia al maltempo che al reperimento delle materie prime, la scadenza di chiusura del cantiere della piscina e palestra "Silvano Fedi" di via Panconi, accanto all’Itts "Fedi-Fermi", sarà rispettata ed è quella di fine anno. Da lì, poi, ci saranno i tempi tecnici dei collaudi per arrivare all’apertura definitiva. La conferma è arrivata ieri, durante un sopralluogo effettuato sul cantiere, da parte del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Gabriele Giacomelli che ha spiegato alla stampa presente gli avanzamenti del cantiere con la presenza anche dei consiglieri provinciali Emanuela Checcucci, che ha chiesto questo incontro, e Matteo Giusti (Pd) unitamente ai consiglieri comunali Ettore Saracca (Pistoia) e Franco Del Re (San Marcello Piteglio) del gruppo di Forza Italia.

Un momento tutt’altro che semplice da impostare per le procedure date alla stampa, senza che ci fosse il presidente stesso o qualcuno del suo staff, che di fatto non è potuta entrare a visionare il cantiere perché priva (e nemmeno messi a disposizione) di elmetti, scarpe anti-infortunistica e giubbini adeguati all’occasione. "Le previsioni sul chiudere il cantiere a fine anno saranno rispettate – afferma Giacomelli – trattandosi di una ristrutturazione pressoché totale, con l’avanzamento dei lavori i problemi non sono mancati e adesso, compatibilmente con il progetto da portare a termine, si cercherà di accorciare le settimane che mancano alla fine dell’opera il più possibile. Dal mio punto di vista, non posso far altro che ringraziare i tecnici per il grande sforzo fatto: mettiamo a terra, con i fondi del Pnrr, quasi 40 milioni di euro ed è un lavoro notevole".

Ricordiamo che per riportare ad antico splendore i due impianti sportivi si partiva da poco più di 7 milioni per superare quota 8 milioni a causa di varianti, lavori extra e costi vivi: spese coperte dai fondi del Pnrr. Ricordiamo che, una volta riaperta la struttura, Pistoia riavrà la sua piscina – seppur di 25 metri – ma in grado di ospitare diverse società, così come la palestra che sarà utilizzata al mattino per le scuole e nel pomeriggio per le attività sportive (basket, volley, futsal in particolar modo).

"Mi auguro che la Provincia riesca a ridare quanto prima ai propri cittadini questo spazio fondamentale – aggiunge la consigliera provinciale, Emanuela Checcucci – avevamo richiesto il sopralluogo che ci è stato accordato in tempi rapidi: solo con la collaborazione si riescono ad ottenere gli obiettivi prefissati".

Oltre a palestra e piscina ci sarà tutta nuovo campo polivalente al coperto e i lavori alla scuola "Fedi" e la manutenzione sugli istituti scolastici stessi arrivando ad un totale di quasi 13 milioni. "Questo progetto sembrava un sogno ed invece siamo vicini alla realtà, per soddisfare anche l’atavica carenza di impianti sportivi – ammette Matteo Giusti – ed è il primo punto per ricreare un piccolo polo sportivo vicino al viale Adua".

Saverio Melegari