"Sicurezza sulle strade. Più attenzione"

Troppi incidenti e sicurezza stradale. Il Pd chiede alla giunta comunale grande attenzione. Su tutto il territorio e soprattutto in viale Adua. "Più volte in consiglio comunale – dice il consigliere Lorenzo Boanini – ho chiesto alla giunta di incrementare l’attenzione sulla sicurezza stradale, facendo scelte chiare con l’approvazione del bilancio e la predisposizione del piano assunzioni del personale, affinché i nostri agenti della polizia municipale siano messi nelle condizioni di operare con maggiore capillarità e intensità". "L’elevata velocità condita da una dose di distrazione, sono sicuramente le causa principale di questi episodi, che spesso si trasformano in vere e proprie tragedie – aggiunge – A questo però dobbiamo aggiungere anche la scarsa visibilità della segnaletica in alcune aree del nostro comune, figlia di una manutenzione approssimativa e sporadica e di una mancata riprogettazione urbana".