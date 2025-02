Sicurezza e degrado. Chiusura notturna del vialetto pedonale. Dibattito in consiglio

La riqualificazione sismica nella palestra della scuola Don Milani, finanziata dal Pnrr, deve concludersi entro il 31 agosto. La situazione di degrado tra via Livorno e Piazzetta delle Erbe è migliorata, ma l’amministrazione comunale potrebbe chiudere il vialetto pedonale di notte. Palestra e degrado sono stati oggetto di due interrogazioni presentate dall’opposizione (Pd e lista civica Agliana in comune) con risposta nel consiglio comunale di lunedì 24 febbraio. La consigliera del Pd Alice Palazzo, ha illustrato le due interrogazioni. L’opposizione ha chiesto informazioni sulla situazione del collegamento tra via Livorno, Piazzetta delle Erbe e zona afferente alla scuola Rodari, area che è stata oggetto di segnalazioni anche per i disagi subiti dai residenti, per gruppi di ragazzi e ragazze che abitualmente sostavano nel parcheggio di via Livorno fino a tarda notte.

"Rumoreggiando e diffondendo musica ad alto volume – si evidenzia nell’interrogazione –, incuria dei giardini, scarsa illuminazione, segnaletica danneggiata e abbandono incivile di rifiuti". L’opposizione ha chiesto quali azioni l’amministrazione ha intrapreso per "migliorare il degrado, aumentare la sicurezza e contrastare il perdurare di fenomeni di microcriminalità". Ha chiesto, inoltre, i risultati del progetto degli educatori di strada, qual è il programma di pulizia della zona afferente il plesso scolastico Rodari e del controllo e manutenzione degli impianti di illuminazione presenti nel percorso. Ha risposto il vicesindaco Fabrizio Baroncelli.

"Per la sicurezza – ha informato Baroncelli – la polizia municipale pattuglia di giorno e identifica i giovani presenti nella zona. Finora non sono stati riscontrati comportamenti illegali. Di notte l’area è controllata dalle forze dell’ordine. Per il progetto Educativa di strada si tiene un incontro a settimana e partecipano dai 35 ai 40 giovani, che sono collaborativi e non giocano più a pallone nel piazzale davanti alla scuola. Stiamo pensando a una sede, come punto di ritrovo per questa attività. La pulizia dell’area avviene due o tre volte a settimana, la pulizia manuale è a chiamata, ma abbiamo chiesto ad Alia di farla almeno una volta al mese. Stiamo valutando – ha concluso Baroncelli – la chiusura notturna del passaggio pedonale tra via Livorno e Piazzetta delle Erbe".

Piera Salvi