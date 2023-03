Sicurezza al San Jacopo L’Asl: "La guardia giurata non è stata mai tolta"

Nessuna guardia giurata è stata tolta al San Jacopo. A rispondere alla denuncia del NurSind di Pistoia è l’Asl Toscana Centro, che specifica come presso l’ospedale siano sempre stati presenti due operatori addetti alla vigilanza ventiquattro ore su ventiquattro. "La presenza della terza guardia in servizio fino a un mese fa - si legge nella nota - è stata giustificata e autorizzata nel periodo pandemico, perché legata dall’obbligo di avere il check-point all’ingresso del presidio. Terminato lo stato di emergenza, e pertanto venuto a decadere l’obbligo del check-point (se non l’obbligo dell’utilizzo della mascherina all’interno delle strutture sanitarie), nel presidio è tornato lo stato precedente la pandemia, che prevede anche una maggiore libertà di accesso dei familiari o visitatori all’interno dell’ospedale. La presenza fissa della guardia giurata in pronto soccorso era legata a un’organizzazione interna delle attività del servizio di vigilanza che, dovendo tornare all’organizzazione pre-pandemia, ha solo subito in questa fase transitoria un momento di riorganizzazione. Allo stato attuale in ospedale è comunque sempre attivo il servizio di vigilanza garantito da due guardie (di cui una con servizio prevalente in pronto soccorso h24 e una per sette ore al giorno. In pronto soccorso per la sicurezza dei cittadini e degli operatori è inoltre presente anche il posto fisso di polizia, che garantisce una copertura di 12 ore".

Sulla questione ieri è intervenuta anche Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega. "Condividiamo le preoccupazioni espresse dal Nursind, riguardo al fatto che sia stata tolta la guardia giurata, finora collocata all’ingresso del Pronto Soccorso del San Jacopo di Pistoia - spiega -. Purtroppo, proprio quest’area ospedaliera, per l’alto afflusso di pazienti e le soventi lunghe attese che le persone devono sopportare prima di accedere ai reparti, è, talvolta, soggetta ad episodi, specialmente nelle ore notturne, che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità degli operatori. Pertanto ritengo importante che si ripensi immediatamente a questa decisione e che l’addetto alla sicurezza torni a essere presente davanti al punto di emergenza-urgenza pistoiese".

