Si schianta in macchina contro il guard-rail. Infermiere del San Jacopo muore a 56 anni

Pistoia, 14 maggio 2022 - Ha perso il controllo della sua macchina, una Fiat Punto grigia, ed è finito contro il guardrail della tangenziale. Uno schianto che non gli ha lasciato scampo e che ha fatto sbalzare la passeggera che sedeva nel sedile posteriore. Un incidente terribile, e ad ora inspiegabile, quello che è avvenuto ieri sera poco dopo le 18 sulla tangenziale di Pistoia, all’uscita sud dell’ospedale, direzione autostrada. Un incidente in cui ha perso la vita Nicola Buti, 56 anni, tecnico dell’ospedale di Pistoia e attore della compagnia Gad città di Pistoia. Illeso il passeggero che gli sedeva accanto. Mentre sono gravi le condizioni dell’altra ragazza, 18 anni, M.C., ricoverata in prognosi riservata all’ospedale fiorentino di Careggi. Tutto è avvenuto in pochi secondi, e sembra senza il coinvolgimento di altre auto. Ancora da capire che cosa abbia portato l’uomo a perdere il controllo della macchina, se un malore o il sole che l’ha abbagliato. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto è subito arrivata l’automedica del 118 di Pistoia, e i volontari della Misericordia di Candeglia. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere: l’auto era distrutta e il muso inesistente, dato l’impatto. I soccorritori si sono subito concentrati sui due feriti più gravi, entrambi non coscienti. Nicola Buti era in arresto cardiaco: i volontari hanno tentato con il Lukas, e l’uomo è arrivato in condizioni gravissime all’ospedale di Pistoia, dove è spirato poco dopo. Gravissime anche le condizioni della ragazza che, nel violento impatto, ha riportato un importante trauma cranico. I soccorritori della Misericordia l’hanno stabilizzata e poi è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Careggi. Al momento in cui scriviamo, la giovane sarebbe ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva. L’unico cosciente all’arrivo dei soccorritori era l’altro passeggero, ma in stato ...