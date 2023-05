"Sì... Geniale!" premia i baby talenti Una grande festa per gli studenti

Giornata di festa per tutti i giovani studenti che hanno partecipato a "Sì... Geniale!". Centinaia e centinaia di bambini e ragazzi, accompagnati da genitori e insegnanti, hanno animato ieri mattina le premiazioni della mostra concorso organizzata dalla Fondazione Caript. Tantissimi i presenti che hanno preso parte alla cerimonia tenuta nella verde cornice del parco Gea. La consegna dei premi ha incoronato i molti vincitori che, insieme agli altri partecipanti, per giorni hanno esposto le loro opere nel "Giardino delle Invenzioni", all’interno del chiostro nel complesso di San Domenico. Un centinaio gli stand delle scuole coinvolte con i loro prodotti d’ingegno, tra originalità e fantasia. Difficile per la giuria, formata da membri della Fondazione Caript con la presenza straordinaria della professoressa Elisa Palazzi (scienziata dell’Università di Torino) stabilire una graduatoria per distribuire gli 80mila euro finanziati dalla Fondazione Caript, da destinare alle scuole.

Ecco l’elenco completo dei vincitori. Per le scuole superiori al primo posto si sono classificati a pari merito l’Iti Fedi Fermi di Pistoia (classi IV C HA, IV C HB) con il Prodotto d’ingegno "La qualità delle acque fluviali nell’Appennino Tosco Emiliano lungo la ferrovia Porrettana" e l’Istituto Sismondi Pacinotti artistico di Pescia (Classe IV B) con il prodotto "L’intelligenza delle mani"; il primo incentrato sull’analisi chimica per determinare lo stato di salute dei fiumi in Appennino, il secondo sul funzionamento degli oggetti, dalla progettazione alla realizzazione. Al secondo posto la VD LSU del Liceo classico Forteguerri di Pistoia. Al terzo la 3D informatica del Marchi-Forti di Pescia. Per le scuole medie il primo premio è stato assegnato ex-aequo all’Istituto Martin Luther King di Pistoia (classe 2C) per il progetto "Meccaniche familiari" e all’Istituto Cino Galilei di Pistoia (classe 2B) per "Bellezza e armonia matematica nelle conchiglie"; il primo dedicato a una ricerca sulla famiglia di Galileo Galilei, il secondo sulla complessità delle forme delle conchiglie, riproducendole anche in disegni. Secondo posto per la 1AM del Fermi di Masotti e alla 2E del Pasquini di Massa e Cozzile. Terzo posto per la 3C della Raffaello di Pistoia.

Per le scuole primarie il primo premio, anche in questo caso a pari merito, è andato all’Istituto Cino Galilei primaria San Felice (classi II e III) per il prodotto "Una casa per i pollinators" e all’Istituto Fermi primaria Margherita Hack di Serravalle Pistoiese (classe V) per il prodotto "Il gloss-albo e se...facessimo scienze nell’ora di?"; nel primo caso si tratta di una storia interattiva sugli insetti impollinatori e il loro stato di salute, nel secondo di uno studio con approccio multidisciplinare sulla biodiversità animale e vegetale. Secondo premio alla 4A Rodari di Ponte Buggianese e alla 3FTP della Alberghi di Pescia. Terza posizione per la 4B Rodari di Ponte Buggianese. Pari merito anche per il primo premio alle scuole dell’infanzia, assegnato al prodotto "Intrecci: un albero tra realtà e fantasia" dell’Istituto di Montale infanzia capoluogo e al prodotto "Tra arte e natura i colori della terra" dell’Istituto Sestini infanzia San Piero a Agliana: il primo sulla riproduzione di un albero utilizzando vari materiali, il secondo incentrato sull’esposizione di mandala con elementi naturali. A ciascuna delle tredici scuole dell’infanzia in concorso è comunque stato assegnato un premio.

Sezione premi speciali. Premio miglior video alla classe 1A del liceo scientifico Duca D’Aosta di Pistoia. Premio "A Gea per creare il futuro": per le scuole superiori alle classi 4CHA e 4CHB del Fedi Fermi di Pistoia. Per le scuole medie alla 1F della scuola Alighieri di Quarrata. Per le scuole elementari alla classe V della Hack di Serravalle. Per quelle dell’infanzia alla Pittini di Borgo a Buggiano. Il premio "L’arte ha bisogno di te è andato al liceo artistico Petrocchi di Quarrata. Premio robotica e intelligenza artificiale alla IA Fedi Fermi di Pistoia e alla 3B del Berni di Lamporecchio. Il premio Sì.Geniale! è andato alla media M.L. King di Pistoia, classi 2A e 3C. I premi di istituto sono andati a: Istituto Bonaccorso da Montemagno di Quarrata: sezioni infanzia C, F, D Munari; classi 5A e 2B della primaria Manzi; classi 1B, C, F della media Alighieri.Liceo Lorenzini di Pescia: classi 3A, 3B, 4A. Istituto Rita Levi Montalcini di Pescia: classi 2A, 2B, 3A, 3B, 3C della media Primo Levi di Uzzano. Istituto Sestini di Agliana: sezione 5 anni scuola infanzia San Piero, 4C e 2B scuola elementare Don Milani, 2C scuola elementare Rodari, classe 3G della scuola media. Il premio della giuria popolare è andato alle classi 2D e classi miste di seconda e terza della scuola media Frank Carradori di Pistoia. Tre le menzioni speciali che saranno consegnate direttamente nelle scuole nei prossimi giorni e andranno alla scuola dell’infanzia di Campiglio di Cireglio, al Salutati di Montecatini e all’Istituto Comprensivo di San Marcello Piteglio.

Gabriele Acerboni