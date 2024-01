Si è spento. Franco Tesi. Oggi i funerali

Lutto nel mondo del volontariato locale, e in particolare della Misericordia. È venuto a mancare Franco Tesi, anima e memoria storica dell’associazione. Aveva 86 anni.

Tesi è stato capoguardia della Misericordia di Pistoia. Il suo volto era conosciuto da quasi tutti in città, grazie alla sua attività di volontario che portava avanti con dedizione, spirito cristiano e soprattutto un’innata e spiccata gentilezza, doti che sapeva far trapelare e che restavano impresse in chi aveva la fortuna di incrociare la sua strada, come testimoniano i tanti messaggi di affetto arrivati nella giornata di ieri, quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa. Alla Misericordia, Tesi era attivo come volontario soprattutto al centralino e nel settore del trasporto degli infermi, a cui sapeva sempre strappare un sorriso.

"Franco incarnava lo spirito dei valori cristiani che i padri fondatori ci hanno tramandato – lo ricordano con commozioni i volontari con cui ha prestato servizio e a cui ha fatto da ’maestro’ nel corso degli anni – nel segno della continuità e della tradizione. È stato un esempio sopratutto per i giovani e le nuove leve. Lo abbiamo apprezzato per la sua squisitezza, gentilezza, bontà caritatevole, umanità, soprattutto umiltà verso il prossimo, grandissima professionalità e alto senso del dovere".

Lascia la figlia Monica, attorno alla quale si stringono la Misericordia, con il presidente Sergio Fedi, i dipendenti e i volontari, a tutta la comunità pistoiese che ha assistito per tanti anni. Ieri la salma è stata esposta alla sede della Confraternita. Mentre i funerali si terranno stamani alle 10 nella chiesa della Misericordia in via Can del Bianco.