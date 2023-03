Si aprono dopodomani le iscrizioni per i volontari C’è il corso di scrittura creativa per gli studenti

È il 24 marzo la data di apertura delle iscrizioni per entrare a far parte della squadra dei volontari dei Dialoghi. L’appello è rivolto a tutte le studentesse e agli studenti del quarto e quinto anno delle superiori e agli studenti universitari. Fino al 25 aprile sarà possibile candidarsi compilando il modulo scaricabile dal sito (www.dialoghidipistoia.it) e inviandolo entro il 25 aprile a [email protected] Altro inizio quello del corso di scrittura creativa che per il secondo anno torna a proporsi con la collaborazione del Cfs-Centro formazione supereroi di Milano. Rivolto agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado e insegnanti delle scuole di Pistoia e provincia, il laboratorio è tenuto da Edoardo Brugnatelli, presidente di Cfs ed editor di lunghissimo corso, che svelerà ai giovani scrittori in erba i trucchi del mestiere e i segreti per scrivere il testo perfetto e coltivare con passione e divertimento il superpotere della scrittura. Ogni docente potrà iscrivere uno studente della sua classe, per un massimo di 25 partecipanti. Tutti i testi confluiranno in un volume che sarà editato da editor professionisti, impaginato e stampato a cura della Fondazione Caript, presentato durante il festival. Il corso si terrà il 13 aprile, dalle 16 alle 18, presso Uniser Pistoia (via Pertini 358); iscrizione a [email protected]; torna anche quest’anno il corso per docenti delle superiori per gli studenti universitari di discipline pedagogiche, dal titolo "Scrivere è un superpotere: idee, tecniche e nuovi strumenti per gli insegnanti". Si svolgerà a Pistoia il 5 maggio dalle 16 alle 18 sempre presso Uniser Pistoia. Iscrizione a [email protected]

l.m.