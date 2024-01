Sì alle carte di credito. E a prezzi chiari

Come ogni anno, si sprecano le raccomandazioni e i consigli quando iniziano i saldi. Commercianti e clienti hanno obblighi e accortezze da rispettare. Il pagamento con carta di credito deve essere accettato dai negozianti anche nel periodo dei saldi. La merce in vendita deve riportare in maniera chiara e inequivocabile il prezzo originale e quello scontato della merce, con la relativa percentuale di sconto. La merce a saldo e quella non scontata devono essere separate in maniera non equivocabile. Il cambio della merce acquistata deve essere garantito se il prodotto è difettoso, mentre è a discrezione del negoziante dare la possibilità di effettuarli se non la merce presenta vizi. Anche gli acquirenti devono prestare attenzione e controllare sempre il prezzo sul cartellino e devono conservare lo scontrino che resta documento indispensabile per effettuare i cambi.

.