Settecento associazioni riunite. Vertice dello sport con Asi: "Una realtà che è cresciuta"

Settecento società affiliate nell’intera Toscana, di cui oltre cento (con ben 4.700 iscritti) in provincia di Pistoia. Questi sono i numeri che l’ ASI, Associazioni sportive sociali italiane, hanno presentato al loro ottavo congresso regionale svoltosi ad Agliana nella sala consiliare del palazzo comunale. Un bilancio estremamente positivo, come ha affermato il presidente uscente Sebastiano Campo che, al termine dei lavori, è stato confermato per un altro mandato.

"Quando trent’anni fa abbiamo dato vita al nostro percorso - ha detto Campo - non potevamo certo immaginare che, trent’anni dopo, l’ ASI sarebbe diventata la prima realtà sportiva promozionale italiana per numero di società affiliate e per aderenti. Il segreto di tale successo è stato il costante ascolto del territorio e la volontà di dare voce a tutte le istanze che provenivano dall’ universo sportivo, canalizzandole in uno sforzo costante di continua crescita".

A fare eco alle sue parole, ha poi provveduto Lucio Avvanzo, membro del consiglio nazionale dell’ASI: "La nostra associazione non solo spazia ormai in tutte le direzioni del panorama sportivo nazionale ma ha saputo radicarsi anche in ambiti diversi. Associazioni affiliate all’ ASI si occupano infatti anche di tematiche come il benessere animale e la tutela dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, tanto è vero che, fra i riconoscimenti che abbiamo ottenuto con il passare del tempo, c’è anche quello del ministero del lavoro".

Ad affiancare Sebastiano Campo nel suo mandato presidenziale, un consiglio composto dalla vice presidente Greta Avvanzo, assessore alle politiche sociali del comune di Agliana, e dai consiglieri Fabrizio Giovannini (Lucca), Sergio Di Ninno (Livorno), Barbara D’Onza (Pisa), Luca Cangemi (Pistoia) e Rudj Baglioni (Prato). Revisione dei conti è stato invece eletto Lorenzo Bandinelli (Pistoia). Fra il folto pubblico che ha seguito i lavori, il sindaco di Agliana Luca Benesperi, accompagnato dal vice sindaco Fabrizio Baroncelli. Presenti anche il sindaco di Serravalle Pistoiese Piero Lunardi e il senatore Manuel Vescovi.

Gabriele Acerboni